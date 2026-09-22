Od izdelave aluminija do strežnikov: v Talumu snujejo podatkovni center

V prostorih Taluma, kjer je do leta 2023 potekala proizvodnja aluminija, nato pa so elektrolizne celice zaradi energetske krize ugasnili, investitorji snujejo podatkovni center. O projektu se še usklajujejo, njegova izvedba še ni zagotovljena. Nekoč največji porabnik električne energije v državi se ob proizvodnji izdelkov iz aluminija vse bolj spreminja v energetsko središče z vgrajenimi velikimi baterijskimi hranilniki, načrtujejo tudi veliko sončno elektrarno. Talum v Kidričevem je zanimiva lokacija za postavitev podatkovnega centra ne le zaradi praznih prostorov, kjer so bile elektrolizne celice za proizvodnjo aluminija, ampak predvsem zaradi velike že obstoječe priključne moči, zaprtega distribucijskega omrežja, ki ga upravlja podjetje, neposredne bližine visokonapetostnega daljnovoda ...