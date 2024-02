Od januarja lažje in hitrejše zaposlovanje Filipincev

V nadaljevanju preberite:

Filipinskim delavcem, ki se bodo hoteli zaposliti v Sloveniji, za ureditev dovoljenj ne bo več treba potovati v Tokio ali v New Delhi. Od konca januarja lahko namreč biometrične podatke oziroma prstne odtise oddajo kar Filipinih in tam nato prevzamejo tudi enotno dovoljenje za bivanje in delo v Sloveniji. Podrobnosti je za Delo pojasnila generalna sekretarka na ministrstvu za azunanje zadeve Renata Cvelbar Bek.