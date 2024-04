Od jutri dražji bencin ter cenejša dizel in kurilno olje

Ob nespremenjenih trošarinah bodo od jutri do vključno ponedeljka, 6. maja, najvišje dovoljene maloprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja znašale 1,560 evra za liter bencina, 1,527 evra za liter dizelskega goriva in 1,170 evra za liter kurilnega olja.

Cena litra neosvinčenega motornega bencina bo, ob trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra pri litru, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v prihodnjem 14-dnevnem obdobju višja in bo znašala 1,560 evra na liter (pred spremembo 1,542 evra), kar pri 50 litrih pomeni 78 evrov. Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba, kot so ocenili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, za liter neosvinčenega bencina plačati 1,622 evra.

Liter dizla bo na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem obdobju cenejši, stal bo 1,527 evra za liter (pred spremembo 1,542 evra) oziroma 76,35 evra za 50 litrov. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi liter stal 1,602 evra.

Prav tako bo cenejši liter kurilnega olja. Pri naročeni količini tisoč litrov bo potrošnik plačal 1170 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen, bi stal okoli 1,267 evra za liter, potrošnik pa bi tako za tisoč litrov plačal 1267 evrov, kar pomeni, da pri tisočlitrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov, so še izračunali na ministrstvu za okolje.

Marže trgovcev so zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter neosvinčenega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.