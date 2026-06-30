Od jutri dražji spletni nakupi pri tujih trgovcih

EU uvaja pavšalne carine za paketne pošiljke manjših vrednosti, izjema so le še pošiljke fizičnih oseb

Z jutrišnjim dnem EU uvaja novo carinsko dajatev za manjše paketne pošiljke, uvožene na območje EU iz tretjih držav. Kupci bodo morali plačati pavšalni znesek tri evre za vsak uvoženi izdelek v paketu. Novo dajatev, ki je prehodna, je evropska komisija uvedla, da bi zmanjšala izkoriščanje pomanjkljivosti v predpisih, predvsem pri kitajskih spletnih trgovcih. Carino seveda plačajo kupci, zato smo pogledali, kako se z jutrišnjim dnem spreminja postopek nakupov pri tujih spletnih trgovcih. Carino bodo pobrale države, v katerih bo izdelek vstopil na območje EU, kar v praksi pomeni carinsko logistično skladišče. Slovenski kupci tako ne bodo nujno obogatili državnega proračuna Slovenije, ampak države, v katerih ima spletni trgovec carinsko skladišče. Po evropskih predpisih so carine prihodek ...