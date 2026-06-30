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    PREMIUM   D+   |   Novice

    Od jutri dražji spletni nakupi pri tujih trgovcih

    EU uvaja pavšalne carine za paketne pošiljke manjših vrednosti, izjema so le še pošiljke fizičnih oseb
    Po podatkih evropske komisije je bilo lani v EU dostavljenih skoraj 5,9 milijarde paketov v vrednosti do 150 evrov. FOTO: Reuters
    Galerija
    Po podatkih evropske komisije je bilo lani v EU dostavljenih skoraj 5,9 milijarde paketov v vrednosti do 150 evrov. FOTO: Reuters
    Karel Lipnik
    30. 6. 2026 | 05:00
    7:14
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    Z jutrišnjim dnem EU uvaja novo carinsko dajatev za manjše paketne pošiljke, uvožene na območje EU iz tretjih držav. Kupci bodo morali plačati pavšalni znesek tri evre za vsak uvoženi izdelek v paketu. Novo dajatev, ki je prehodna, je evropska komisija uvedla, da bi zmanjšala izkoriščanje pomanjkljivosti v predpisih, predvsem pri kitajskih spletnih trgovcih. Carino seveda plačajo kupci, zato smo pogledali, kako se z jutrišnjim dnem spreminja postopek nakupov pri tujih spletnih trgovcih. Carino bodo pobrale države, v katerih bo izdelek vstopil na območje EU, kar v praksi pomeni carinsko logistično skladišče. Slovenski kupci tako ne bodo nujno obogatili državnega proračuna Slovenije, ampak države, v katerih ima spletni trgovec carinsko skladišče. Po evropskih predpisih so carine prihodek ...

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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