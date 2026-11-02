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    PREMIUM   D+   |   Novice

    Od jutri nekoliko višje cene dizla in kurilnega olja

    Prošnja za dodatno znižanje trošarin na dnevnem redu zasedanja Ecofin, ki bo prihodnji teden.
    Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri do vključno ponedeljka znašale 1,626 evra za liter bencina, 1,949 evra za liter dizelskega goriva in 1,572 evra za liter kurilnega olja. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri do vključno ponedeljka znašale 1,626 evra za liter bencina, 1,949 evra za liter dizelskega goriva in 1,572 evra za liter kurilnega olja. FOTO: Blaž Samec
    Karel Lipnik
    2. 11. 2026 | 13:49
    2. 11. 2026 | 14:35
    5:58
    A+A-
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    Najvišja dovoljena cena 95-oktanskega bencina se bo opolnoči znižala za 0,1 centa, dizelsko gorivo in kurilno olje pa se bosta podražila za 1,4 centa. Polnjenje 50-litrskega dizelskega rezervoarja se bo tako podražilo za 0,7 evra. Vlada pri tem ni spreminjala trošarin. Če bodo evropski uradniki dovolj hitri, pa bi lahko to možnost vlada obravnavala že ob spremembi prihodnji teden.  Za liter 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba do torka plačati 1,626 evra (zdaj cena znaša 1,627 evra). Liter dizla bo v novem obdobju stal 1,949 evra (1,935 evra). Liter kurilnega olja pa bo stal 1,572 evra (1,558).  Najvišje dovoljene cene omenjenih naftnih derivatov se v Sloveniji tedensko prilagajajo cenam na sredozemskih borzah. Čeprav so te cene tudi ...

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

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