Od jutri nekoliko višje cene dizla in kurilnega olja

Najvišja dovoljena cena 95-oktanskega bencina se bo opolnoči znižala za 0,1 centa, dizelsko gorivo in kurilno olje pa se bosta podražila za 1,4 centa. Polnjenje 50-litrskega dizelskega rezervoarja se bo tako podražilo za 0,7 evra. Vlada pri tem ni spreminjala trošarin. Če bodo evropski uradniki dovolj hitri, pa bi lahko to možnost vlada obravnavala že ob spremembi prihodnji teden. Za liter 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba do torka plačati 1,626 evra (zdaj cena znaša 1,627 evra). Liter dizla bo v novem obdobju stal 1,949 evra (1,935 evra). Liter kurilnega olja pa bo stal 1,572 evra (1,558). Najvišje dovoljene cene omenjenih naftnih derivatov se v Sloveniji tedensko prilagajajo cenam na sredozemskih borzah. Čeprav so te cene tudi ...