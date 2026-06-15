Od jutri nespremenjene cene bencina ter višje cene dizla in kurilnega olja

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 16. junija 2026 do vključno ponedeljka 22. junija 2026 znašale 1,592 evra za liter bencina, 1,718 evra za liter dizelskega goriva in 1,318 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je znižana na 0,41759 evra/liter (trošarina pred spremembo 0,42625 evra/liter) na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,592 evra/liter, pri 50-ih litrih to znese 79,60 evra. »Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,696 evra na liter,« sporočajo iz vlade.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,718 evra/liter (cena pred spremembo 1,685 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 85,90 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi po oceni vlade za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,822 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,318 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,312 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.318 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,422 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.422 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre.

Trošarine Vlada je danes na dopisni seji spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo. Znižala je trošarino za neosvinčeni bencin, pri plinskem olju za pogon (dizel) in plinskem olju za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje – KOEL) pa prostora za znižanje trošarin ni več, zato ostajata nespremenjeni.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (PISRS) omejene in lahko znašajo največ 0,1150 evra za liter dizelskega goriva in 0,1150 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,1150 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.