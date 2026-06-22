Od jutri nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 23. junija, do vključno ponedeljka, 29. junija, znašale 1,530 evra za liter bencina, 1,607 evra za liter dizelskega goriva in 1,200 evra za liter kurilnega olja, so sporočili iz ministrstva za infrastrukturo in energetiko (Mzie).

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,530 evra (cena pred spremembo 1,592 evra za liter), pri 50 litrih to znese 76,50 evra. »Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,633 evra,« pravijo na Mzie.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,607 evra (cena pred spremembo 1,718 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 80,35 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi po ocenah ministrstva za liter dizla morali odšteti približno 1,711 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,200 evra (cena kurilnega olja pred spremembo 1,318 evra za liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1200 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po oceni morali odšteti približno 1,303 evra za liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov tako plačal 1303 evre, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evre.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (PISRS) omejene in lahko znašajo največ 0,1150 evra za liter dizelskega goriva, 0,1150 evra za liter NMB-95 in za kurilno olje največ 0,1150 evra za liter.

Cene naftnih derivatov bodo tudi v prihodnje izračunavali na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.