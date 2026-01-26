Od jutri višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Opolnoči se bo ob nespremenjenih trošarinah liter 95-oktanskega bencina na vseh bencinskih servisih po državi podražil za 2,7 centa na 1,411 evra, liter dizelskega goriva pa za 3,7 centa na 1,441 evra. Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 3,8 centa na 1,045 evra za liter.

Te cene bodo veljale do vključno 9. februarja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,523 evra, dizel okoli 1,567 evra in kurilno olje okoli 1,148 evra na liter.