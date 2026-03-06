Od raziskav do trga: kako nastaja konkurenčno inovacijsko okolje

V takšnem okolju postaja vse pomembneje, kako učinkovito znanje in raziskovalni potencial pretvoriti v izdelke in storitve z jasno tržno vrednostjo.

Slovenija ima pri tem dobre temelje. Inovacijski ekosistem odlikujejo kakovostno znanje, tehnološko napredna podjetja ter močna raziskovalna baza. Posebej konkurenčni smo na področjih, kjer se prepletajo industrijske, digitalne in zelene tehnologije, hkrati pa manjši trg omogoča večjo agilnost in hitrejše prilagajanje novim priložnostim.

Izzivi se pogosto pokažejo predvsem pri prenosu znanja v prakso ter pri rasti podjetij na globalnih trgih. Ključno vprašanje zato ni več le, ali znamo razvijati inovacije, temveč kako hitro in učinkovito jih znamo povezati z industrijo ter jih pripeljati do komercialne uporabe.

Povezan inovacijski ekosistem

Dolgoročna konkurenčnost gospodarstva temelji na dobro povezanem ekosistemu raziskav, inovacij in podjetništva. Pomembno vlogo pri tem ima Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija).

Agencija deluje kot operativni partner gospodarstvu in kot povezovalec različnih deležnikov inovacijskega sistema: podjetij, raziskovalnih institucij, univerz, javnih organov in mednarodnih partnerjev. Cilj takšnega povezovanja je ustvariti okolje, v katerem se znanje, raziskovalna infrastruktura in podjetniški potencial lahko hitreje povežejo v konkretne razvojne in poslovne priložnosti.

Kot poudarja direktorica SPIRIT Slovenija Tamara Zajec Balažič, podjetja pričakujejo predvsem jasne podporne mehanizme, dostop do sofinanciranja razvojnih projektov ter priložnosti za neposredno mreženje z investitorji in mednarodnimi delegacijami. Pomembni ostajajo tudi predvidljivo regulativno okolje in učinkoviti postopki certificiranja, ki omogočajo hitrejšo implementacijo rešitev na trgu.

SPIRIT Slovenija zato podpira podjetja pri vključevanju v evropske programe in mednarodne mreže ter pri vzpostavljanju partnerstev, ki omogočajo prenos znanja v prakso in razvoj novih tehnologij.

Tehnologije z dvojno rabo kot priložnost za rast

Eno od področij, kjer se kaže potencial slovenskega inovacijskega ekosistema, so tehnologije z dvojno rabo. Gre za rešitve, ki lahko najdejo uporabo tako v civilnem kot tudi v obrambno-varnostnem okolju.

Na področjih naprednih materialov, digitalnih tehnologij, specializiranih sistemov in industrijskih komponent slovenska podjetja že razvijajo rešitve, ki imajo potencial za vključevanje v mednarodne dobaviteljske verige.

SPIRIT Slovenija podjetjem, ki razvijajo tovrstne rešitve, pomaga prepoznati njihov razvojni potencial, navezovati stike z raziskovalnimi institucijami in mednarodnimi partnerji ter se vključevati v evropske inovacijske programe in industrijske mreže.

Internacionalizacija kot naslednji korak

Za številna podjetja, zlasti zagonska in hitrorastoča, je največji izziv prehod iz razvojne faze v širitev poslovanja na mednarodnih trgih. Pri tem je ključnega pomena dostop do pravih partnerjev, kupcev ali investitorjev.

SPIRIT Slovenija podjetjem pomaga pri vzpostavljanju neposrednih stikov z večjimi mednarodnimi kupci, organizira dneve dobaviteljev ter podpira vključevanje podjetij v globalne dobavne verige.

Ena najpomembnejših aktivnosti za podporo podjetjem pri prodiranju na tuje trge so skupni sejemski nastopi. Njihovo skupno sporočilo povezuje nacionalna komunikacijska platforma I feel Slovenia. Green. Creative. Smart., ki poudarja primerjalne prednosti slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih.

V letu 2025 je SPIRIT Slovenija organiziral skupinske predstavitve na osmih mednarodnih sejmih, med drugim na sejmu IDEX v Abu Dabiju s področja obrambe in varnosti ter na sejmu GITEX Global v Dubaju s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Za leto 2026 je med drugim v pripravi tudi predstavitev na sejmu Eurosatory v Parizu, enem ključnih dogodkov obrambne industrije.

Kot poudarjajo na SPIRIT Slovenija , bo v prihodnjih letih ključno še bolj povezati posamezne elemente inovacijskega sistema in ustvariti okolje, ki bo podjetjem omogočalo hitrejši prehod od ideje do globalnega trga.

Dolgoročni cilj je jasen: ustvariti inovacijski ekosistem, v katerem bodo znanje, raziskave in podjetništvo delovali kot enoten razvojni motor slovenskega gospodarstva.

