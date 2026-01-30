Od Severne Karoline do Foshana. Učinki Trumpovih carin v praksi

Kakšna je resnična slika poskusov, da bi ameriško proizvodnjo spet naredili veliko.

Jerry Samet je večino življenja preživel v High Pointu, majhnem mestu v Severni Karolini, ki se ponaša z nazivom »srce svetovne pohištvene industrije«. Zdaj ko je prevzel krmilo očetovega podjetja, dela v velikem skladišču na obrobju mesta, z razstavnimi prostori, polnimi svetlih stolov in miz. Toda v zadnjih letih je ta veteran pohištvene industrije priča zatonu nekoč cvetočega sektorja v domačem kraju. V desetletjih liberalizacije svetovne trgovine se je ameriška pohištvena industrija tako za sestavne dele kot za končne izdelke obrnila na države, kot so Kitajska, Mehika in Vietnam. Samo Severna Karolina je od leta 1990 izgubila več kot 60.000 delovnih mest v pohištveni industriji. Prav to dinamiko naj bi Donald Trump in njegovi trgovinski uradniki poskušali preobrniti z usmerjenimi ...