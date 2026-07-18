Od subvencij ljudem k industriji: Komu bo šel izkupiček iz prodaje kuponov

Reforma evropskega sistema za trgovanje z izpusti bi lahko povečala sredstva za razogljičenje slovenskega gospodarstva, hkrati pa zmanjšala nekatere druge podpore iz podnebnega sklada, pri čemer prednjačijo izdatki za subvencije ter železniško infrastrukturo in poplavno obnovo.

Kakšne posledice za slovenska gospodinjstva in gospodarstvo prinaša reforma? Kdo danes s subvencijami in investicijami pri nas največ dobi iz prihodkov s trgovanjem iz emisijskimi kuponi in kaj se utegne spremeniti? Zakaj utegne Slovenija izgubiti več sto milijonov evrov evropskega sofinanciranja za energetske projekte?