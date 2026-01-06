Od padca Madura največ pričakujejo tri ameriške multinacionalke

V četrt stoletja vladavine Huga Cháveza in Nicolása Madura so se razmere na naftnih trgih opazno spremenile.

Cene surove nafte na svetovnih trgih se niso opazno spremenile­ po ameriškem napadu na Venezuelo in zajetju predsednika ­Nicolása Madura. Razlog je predvsem v tem, da se preskrba z ­nafto zaradi napada ni spremenila. ZDA bodo imele v gospodarskem pogledu srednjeročno bolj malo koristi od naftnega bogastva te južnoameriške države. Velik špekulativni odziv so doživele le delnice nekaterih velikih ameriških naftnih družb. Delnice Chevrona so se podražile skoraj za desetino. Podobno rast so dosegle delnice ConocoPhilips, delnice Exxona pa so poskočile za več kot pet odstotkov. Toda ta rast bi lahko bila kratkotrajna. Ameriške družbe pričakujejo, da bodo po menjavi oblasti dobile povrnjene pravice, ki so jih imele pred prihodom na oblast Madurovega predhodnika Huga Cháveza. Chávez naftnim ...