    Novice

    Od vrtnarjevega sina do spolnega prestopnika: kako je Epstein obogatel?

    Nekateri strokovnjaki sumijo, da je svoje premoženje utemeljil na izsiljevanju in nezakonitih dejavnostih.
    Podrobnosti njegovih finančnih operacij sicer ostajajo nejasne. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
    Galerija
    Podrobnosti njegovih finančnih operacij sicer ostajajo nejasne. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
    R. I.
    5. 2. 2026 | 19:45
    8:07
    A+A-

    Jeffrey Epstein je ob svoji smrti leta 2019 zapustil zapleteno mrežo bogastva, moči in obtožb. Ob smrti je bilo njegovo premoženje ocenjeno na približno 600 milijonov ameriških dolarjev (približno 509 milijonov evrov). 

    Njegovo imetje je bilo sestavljeno iz številnih razkošnih nepremičnin, kot so hiša na Manhattnu, dva zasebna otoka, ranč v Novi Mehiki, apartma v Parizu in vila na Floridi. Svoje bogastvo je pridobil s kombinacijo preudarnih poslovnih potez, finančnega znanja in povezav z najbogatejšimi posamezniki, pa tudi z vprašljivimi davčnimi praksami. 

    Sin gospodinje in vrtnarja je bil v svojem otroštvu zelo uspešen v šoli, predvsem na področju matematike. Svoje šolanje je na kratko nadaljeval na newyorški fakulteti Cooper Union ter na Univerzi v New Yorku, a je študij opustil. 

    Prvi večji finančni preboj je doživel leta 1974, ko je kot učitelj matematike na elitni šoli Dalton v New Yorku počeval sina Alana Greenberga, izvršnega direktorja ameriške investicijske banke Bear Stearns, ki je Epsteinu tamkaj ponudil tudi zaposlitev, poroča CBS News.

    image_alt
    Trump grozi s tožbami po koncu razkrivanja zločinov

    Epstein je bil na novem delovnem mestu kljub začetnim napakam uspešen, a njegova zaposlitev je bila kratkega roka: zaradi ugotovljenih laži glede njegove izobrazbe ter drugih prekrškov (kot sta sum na osebna posojila in obtožbe o trgovanju z notranjimi informacijami) je bil kmalu suspendiran. 

    V začetku 80-ih let je Epstein zapustil investicijsko banko, da bi začel svoje lastno podjetje, osredotočeno na povračila ukradenega denarja bogatih strank. Opremljen s predhodnjimi izkušnjami in poznanstvi iz finančnega vrha je Epstein prek rehabilitacije kapitala bogatih že sredi 80-ih let postal milijonar. 

    Epsteinovo premoženje je po navedbah Britannice vključevalo številne luksuzne nepremičnine in prevozna sredstva. Med njimi so razkošna hiša na Manhattnu, ki je veljala za glavno prizorišče njegovih druženj z bogatimi in slavnimi, ranč v Novi Mehiki, obsežno posestvo na Floridi ter luksuzno stanovanje v Parizu, kjer so po poročanju sodnih dokumentov pristojni našli stene, prekrite s fotografijami golih mladih žensk. 

    Poleg tega je bil Epstein tudi lastnik dveh zasebnih otokov ameriškega Deviškega otočja, kjer so se zgodile številne spolne zlorabe njegovih žrtev.

    Leta 1988 je Epstein ustanovil podjetje J. Epstein & Co., svetovalno podjetje, ki je nudilo finančne storitve strankam z vsaj milijardo premoženja. Njegovi naročniki so bili pogosto posamezniki z znatnim imetjem, med njimi pa je večina pri Epsteinu iskala pomoč na področju premoženjskega načrtovanja, davčnih strategij in drugih finančnih storitev. 

    Odločilno prijateljstvo in poslovno partnerstvo 

    Njegova najpomembnejša stranka je bil trgovski mogotec Leslie Wexner, ustanovitelj podjetja L Brands, ki je Epsteina imenoval tudi za svojega osebnega finančnega svetovalca, piše Forbes. Njuno razmerje, ki je trajalo več kot dve desetletji, je bilo za Epsteinovo bogastvo ključnega pomena. 

    Epstein je lahko dostopal tudi do Wexnerjevih nepremičnin, vključno z odmevno hišo v Manhattnu, s katero si je dodatno utrdil svoj položaj med Newyorško elito. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Epstein je lahko dostopal tudi do Wexnerjevih nepremičnin, vključno z odmevno hišo v Manhattnu, s katero si je dodatno utrdil svoj položaj med Newyorško elito. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

    Wexner je Epsteinu omogočil nadzor nad svojimi financami, izdal pa mu je tudi pooblastilo za upravljanje njegovih sredstev. Epstein je lahko dostopal tudi do Wexnerjevih nepremičnin, vključno z odmevno hišo v Manhattnu, s katero si je dodatno utrdil svoj položaj med Newyorško elito. Njegovo zaupno prijateljstvo z Wexnerjem je jamčilo za njegovo kredibilnost in Epsteinu odprlo vrata vplivnih ljudi v številnih industrijah. 

    Naveza se je končala leta 2007, po odkritju, da si je Epstein neupravičeno prisvojil Wexnerjeva sredstva. Kljub temu je Epsteinovo bogastvo v veliki meri podpirala druga miljarderska stranka, Leon Black, nekdanji predsednik upravnega odbora in soustanovitelj ameriškega podjetja za upravljanje premoženja Apollo Global Management. 

    Black je med leti 2012 in 2017 Epsteinu plačal več kot 150 milijonov ameriških dolarjev (okoli 127 milijonov evrov) za njegove svetovalne storitve ter je z njim sodeloval tudi po tem, ko je bil Epstein leta 2008 obsojen zaradi spolne zlorabe mladoletnic. Ta kontroverzni odnos, ki se je nadaljeval tudi po Epsteinovi obsodbi, je privedel do Blackovega odstopa z mesta izvršnega direktorja Apolla leta 2021. 

    Strateške investicije 

    Poleg vplivnih poznanstev je Epstein svoje bogastvo večal tudi prek strateških investicij, vključno z vložkom približno 33,8 milijonov evrov v podjetje tveganega kapitala, ki ga je ustanovil soustanovitelj podjetja PayPal, Peter Thiel

    Prvi večji finančni preboj je doživel leta 1974, ko je kot učitelj matematike na elitni šoli Dalton v New Yorku počeval sina Alana Greenberga, izvršnega direktorja ameriške investicijske banke Bear Stearns. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
    Prvi večji finančni preboj je doživel leta 1974, ko je kot učitelj matematike na elitni šoli Dalton v New Yorku počeval sina Alana Greenberga, izvršnega direktorja ameriške investicijske banke Bear Stearns. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

    Lastništvo dveh davčnih oaz, v katerih je registriral svoja podjetja, mu je omogočilo davčne olajšave, zaradi katerih je Epstein v dveh desetletjih prihranil približno 300 milijonov ameriških dolarjev.

    Ti finančni manevri so močno pripomogli k krepitvi njegovega premoženja. Otoka, kjer so se dogajala Epsteinova številna zlorabljanja, sta bila po njegovi smrti ocenjena na 86 milijonov ameriških dolarjev (približno 72,8 milijonov evrov).

    Nepojasnjeni viri prihodkov

    Vir Epsteinovega bogastva ostaja predmet številnih ugibanj. Medtem ko se je sam imel za pionirja na področju finančnega svetovanja, nekateri strokovnjaki sumijo, da je svoje premoženje utemeljil na izsiljevanju in nezakonitih dejavnostih. 

    Ena od teorij tako ugiba, da bi lahko Epstein izsiljeval svoja vplivna poznanstva, ki jih je skrivaj posnel pri nezakonitih dejanjih, zlasti pri spolnih zlorabah mladih deklet, kar bi uporabil za nadaljnje bogatenje in povečanje moči.

    Poleg Wexnerja in Blacka je Epstein sodeloval tudi z drugimi pomembnimi osebnostmi, vključno z dedinjo podjetja Johnson & Johnson, Elizabeth Johnson, in s finančnikom Glennom Dubinom. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
    Poleg Wexnerja in Blacka je Epstein sodeloval tudi z drugimi pomembnimi osebnostmi, vključno z dedinjo podjetja Johnson & Johnson, Elizabeth Johnson, in s finančnikom Glennom Dubinom. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

    Podrobnosti njegovih finančnih operacij sicer ostajajo nejasne. Znano pa je, da sta bila dva njegova največja naročnika, že omenjena Wexner in Black, odgovorna za večino njegovih prihodkov, Epsteinovo nadaljnje bogatenje pa je bilo večinoma osnovano na davčnih olajšavah, ki so mu jih dopuščali Deviški otoki. 

    Poleg Wexnerja in Blacka je Epstein sodeloval tudi z drugimi pomembnimi osebnostmi, vključno z dedinjo podjetja Johnson & Johnson Elizabeth Johnson in s finančnikom Glennom Dubinom

    Zatiskanje oči

    Epsteinove finančne transakcije so bile v preteklosti že pod drobnogledom večjih bank. Svoje račune je imel odprte tudi pri bankah JPMorgan Chase in Deutsche Bank, ki sta bili obe vpleteni v omogočanje njegovih finančnih transakcij kljub njegovi kriminalni preteklosti. 

    Da bi izplačal Epsteinove žrtve, je JPMorgan leta 2023 dosegel poravnavo v višini 290 milijonov ameriških dolarjev (približno 245 milijonov evrov), saj je banka priznala svojo vlogo pri Epsteinovem trgovanju s človeškimi žrtvami. 

    Otoka, kjer so se dogajala Epsteinova številna zlorabljanja, sta bila po njegovi smrti ocenjena na 86 milijonov ameriških dolarjev (približno 72,8 milijonov evrov). FOTO: Marco Bello/Reuters
    Otoka, kjer so se dogajala Epsteinova številna zlorabljanja, sta bila po njegovi smrti ocenjena na 86 milijonov ameriških dolarjev (približno 72,8 milijonov evrov). FOTO: Marco Bello/Reuters

    Podobno je tudi Deutsche Bank leta 2023 zaradi tožbe, ki je banko sumila zavedanja svojih koristi v odnosu z Epsteinom, pristala na poravnavo v višini 75 milijonov ameriških dolarjev (okoli 63 milijonov evrov). Obtožb, da si je zaradi velikih finančnih koristi zatiskala oči pred Epsteinovimi kriminalnimi dejavnostmi, je bila deležna tudi Bank of America

    Zadnja leta Epsteinovega življenja so zaznamovali pravni boji in njegova aretacija leta 2019, zaradi obtožb v zvezi s trgovino s spolnimi sužnji. Tekom prestajanja svoje zaporne kazni je bil najden mrtev v svoji zaporni celili na Manhattnu. Epsteinovo premoženje je še vedno aktivno v letih po njegovi smrti, z aktualnimi pravnimi boji in poravnavami. 

    Čeprav naj bi bilo njegovo bogastvo ustvarjeno skozi legitimne poslovne dejavnosti, je bil njegov finančni imperij podprt tudi s številnimi davčnimi utajami, bančnimi računi v tujini in morebitnimi nezakonitimi dejavnostmi. 

