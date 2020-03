Odboj delniških tečajev je bil po objavljenih ukrepih silovit

V središču svetovne pozornosti je še vedno boj s koronavirusom, ki postaja eden največjih izzivov. Močno je prizadel celotno svetovno gospodarstvo, posledično se je tudi na finančnih trgih zgodil zgodovinsko največji padec delniških indeksov – vse v času enega meseca.Olje na ogenj drsenju delniških indeksov zaradi širjenja virusa pa je prilila še naftna vojna med Savdsko Arabijo in Rusijo. Cena nafte se je čez noč za polovico znižala, izgube na delniških trgih so se dan za dnem skokovito povečevale. Zdelo se je, kot da padcem ni konca, da so vlagatelji izgubili popolno zaupanje v delniške naložbe.Likvidnost na ...