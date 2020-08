Odboj po padcu BDP v drugem četrtletju

Ljubljana - Slovenija je v drugem četrtletju, v času epidemije in ukrepov za njeno zajezitev, pričakovano zabeležila rekordni 13-odstotni upad BDP v primerjavi z enakim četrtletjem lani, so izračunali na Sursu. Podoben ali še večji padec so doživele tudi naše glavne gospodarske partnerice. Prvi podatki za tretje četrtletje pa so nekaj boljši in kažejo na uresničitev scenarija, po katerem bi na letni ravni utrpelli približno sedemodstotni upad BDP.V Sloveniji smo v drugem četrtletju predvsem opazno manj trošili. Končna potrošnja gospodinjstev je bila za šestino manjša kot v enakem obdobju lani, prav tako bruto investicije ...