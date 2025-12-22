Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, objavlja javno vabilo k oddaji zavezujoče ponudbe za najem nepremičnine Poslovni prostori Ljubljana Čopova.

Zbiranje ponudb je javno in poteka od 18. decembra 2025 do 17. februarja 2026 do 24.00 ure.

Razpisna dokumentacija z vabilom za pripravo ponudbe je dostopna na spletni povezavi Pošta Slovenije/Najem Ljubljana Čopova.

Predmet najema so poslovni prostori last Pošte Slovenije v Ljubljani, na Čopovi ulici 11 (v nadaljevanju: Predmet najema). Na eni najbolj prestižnih lokacij v Ljubljana se v dolgoročni najem oddaja dvonadstropna podkletena stavba poštnega poslopja zgrajena leta 1896 v renesančnem slogu. Stavba se nahaja na križišču Čopove ulice in Slovenske ceste. Poslovni prostori obsegajo večjo poslovno stavbo s poštno poslovalnico 1101 Ljubljana.

Predmet najema je 4.063 m2 uporabnih površin, razen poštne poslovalnice, ki ostaja v upravljanju lastnika. Površine za oddajo so razdeljene v dvanajst sklopov. Ponudnik odda ponudbo za najem celotne površine. Predmet najema se oddaja v dolgoročni najem, za pričakovano dobo 20 let, z možnostjo podaljšanja.

FOTO: Pošta Slovenije

Zbiranje ponudb poteka elektronsko, tako da se ponudba odda organizatorju in najemodajalcu v elektronski obliki na e-naslova: sabina.gregoric@naisignifica.com in andraz.erceg@posta.si. Ponudba bo veljavna, če bo prejeta na e-naslova do 17. februarja 2026 do 24.00 ure ali če bo poslana po pošti kot priporočena pošiljka najkasneje 17. februarja 2026 do 24.00 ure, in sicer na naslov Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, s pripisom: »Zbiranje zavezujočih ponudb za oddajo nepremičnine Ljubljana Čopova«.

Dvonadstropna stavba poštnega poslopja, zgrajena po tipskem načrtu arhitekta Friedricha Setza, izdelanem na Dunaju, se nahaja na križišču Čopove ulice s Slovensko cesto, ki z vidika bližine starega mestnega jedra, turističnih znamenitosti in glavne prometnice, Slovenske ceste, predstavlja eno najbolj prestižnih lokacij v mestu.

FOTO: Pošta Slovenije

FOTO: Pošta Slovenije

FOTO: Pošta Slovenije

Za starimi renesančnimi fasadami so na voljo tri nadstropja poslovnih prostorov za tiste, ki si želijo dvigniti ugled in potencial svoje blagovne znamke, npr. mednarodne blagovne znamke, pravne in notarske pisarne, veleposlaništva, modne trgovine, restavracije, kulinarične trgovine, estetska medicina in drugi.

V bližnji okolici nepremičnine se nahajajo vse glavne turistične točke, stavbe javnega značaja, gostinski lokali, hoteli in ključni trgovski objekti ter glavna mestna postaja Ljubljanskega potniškega prometa „Pošta“.

Več o nepremičnini: Pošta Slovenije/Najem Ljubljana Čopova.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije