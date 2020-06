Odgovor na covid-19, ki ga rišejo finančni trgi

Ko se leti 1918 (španska gripa) in 1968 (protesti proti rasni diskriminaciji) združita v letošnje leto, dobimo vsebino, ki je v dodobra razburkala finančne trge.Da ima koronavirus, in s tem povezana ustavitev gospodarstev, močan vpliv na naše življenje in finančne trge, nam verjetno ni treba spet poudarjati. A vse bolj opazimo, da imajo popotresni sunki gospodarskega zastoja že močne politično-socialne vplive, ki se še posebej kažejo v ZDA, kjer je brez dela v dobrem mesecu dni ostalo več kot 45 milijonov ljudi.Če pa zavzamemo strateško stališče, vidimo, da je ustavitev pospešila spremembe, ki so bile že dolgo na ...