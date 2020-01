Odličen začetek leta delnic Pozavarovalnice Sava

Delnice Zavarovalne skupine Save (Sava Re) so v preteklem letu z upoštevanjem izplačila dividend vlagateljem ustvarile donos v višini 31,7 odstotka. Letos so pridobile še 3,85 odstotka (do 9. januarja). Glede na sedanjo ceno delnic in dividendo politiko znaša dividendi donos dobrih pet odstotkov.Glede na skupino primerljivih podjetij po dejavnosti ter tržni kapitalizaciji je Sava Re med bolj podcenjenimi podjetji. Pri sedanjem tečaju znaša kazalnik P/B 0,77, kazalnik P/E pa 5,66, medtem ko mediana teh kazalnikov v skupini primerljivih podjetij znaša med 1,4 in 9,71.Čeprav se je likvidnost delnic Save Re od septembra 2019 do danes ...