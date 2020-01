Odlična lanska letina, preudarno v leto 2020

Novo leto je navadno priložnost, ko se na kratko ozremo nazaj, hkrati pa si za naprej določimo nove izzive. Tokrat se bomo omejili na finančno okolje, ki neposredno ali posredno vpliva na naše življenje. Eden ključnih elementov tega okolja so obrestne mere, ki jih je tako kot tečaje delnic zelo nehvaležno napovedovati.



Lansko leto se je tako za delniške kot obvezniške vlagatelje izkazalo kot leto z odlično letino. Delniški vlagatelji so na globalnih delniških trgih lahko ustvarili več kot 30-odstotni donos, obvezniški pa so potegnili črto pri več kot šestodstotnem donosu. Kljub temu to ni bilo najboljše leto za obveznice v zadnjem desetletju, temveč šele četrto najboljše. Medtem ko se je lani na začetku leta vendarle našlo nekaj optimistov z napovedmi takšnega donosa pri delnicah, jih je bilo verjetno veliko manj, ki bi takšne donose pričakovali pri obveznicah.

Bo Švedska za zgled?

Čeprav gre pri obveznicah za predvidljivejše denarne tokove in manj nestanoviten naložbeni razred kot pri delnicah, je mogoče opaziti, da ima finančna stroka (odkar zaznavamo vse nižje oziroma celo negativne donosnosti obveznic) manj sreče pri napovedovanju kapitalske rasti obveznic kot rasti delnic. Kar je po eni strani razumljivo, saj obseg negativne donosnosti znotraj globalnih obvezniških trgov še nikoli v zgodovini ni bil tolikšen, kot je v zadnjih letih. Vprašanje seveda je, koliko časa se bo to še nadaljevalo. Finančni načrti držav, podjetij in ne nazadnje poslovni modeli bank se prilagajajo tako imenovani »novi normali« obrestnih krivulj, občutna zvišanja obrestnih mer bi kaznovala predvsem najbolj zadolžene subjekte. Teh pa v Evropi ne manjka.



Po drugi strani smo bili konec leta priča prvemu evropskemu izhodu iz okolja negativnih obrestni mer: na Švedskem je centralna banka Riksbank zvišala obrestno mero na 0. To bi bil sicer morda lahko prvi simbolični preboj v glavah in začetek postopne normalizacije obrestnih mer v Evropi (čeprav Švedska ni del EMU in je v precej boljši solventni kondiciji kot evropsko povprečje).

Poudarek na »postopno«

Vsekakor je treba poudariti »postopne«, saj si višjih obrestnih mer v državah z nadpovprečnimi dolgovi prebivalstva ali držav nihče ne želi – razen verjetno poslovnih bank, ki bi se najraje prve poslovile od negativnih kratkoročnih obrestnih mer. Pri tem ne smemo pozabiti še na pokojninske sklade, ki ob nakupu manj tveganih evropskih državnih obveznic pri sedanji donosnosti ne morejo pokrivati niti inflacije, kaj šele realni donos.



Letos je torej pričakovati ponovno okrevanje ključnih globalnih gospodarstev, katerih dejavnost se je lani vse leto ohlajala. Ker je nekaj okrevanja že vštetega v lanske odlične delniške donose, se letos lahko pričakujemo nižje rasti kot lani ter nekoliko večje negotovosti na obvezniških trgih v primerjavi z lani. Ključni faktorji pri tem bodo moč gospodarskega okrevanja in cene energentov ter nadaljnji razvoj meddržavnih trgovinskih pogajanj.