Odlični četrtletni rezultati na ameriškem kapitalskem trgu

Sezona objav rezultatov za prvo četrtletje letošnjega leta na ameriškem trgu se bliža koncu, slika pa postaja vse bolj jasna. Do vključno 6. maja je rezultate objavilo več kot 81 odstotkov podjetij iz indeksa S&P 500, kar je že dovolj za zanesljiv vpogled v trend. Negotovosti glede makroekonomske situacije na Bližnjem vzhodu in s tem povezanih cen nafte, trgovinske napetosti in carine so v zadnjem obdobju pri marsikom vzbudile dvom glede poslovanja podjetij, a vsaj za zdaj je bil strah odveč – podjetja so namreč poslovala izjemno.

Prihodki so glede na isto obdobje lani zrasli pri 88 odstotkov podjetjih, kar je močno nad petletnim povprečjem (70 odstotkov). Na agregirani ravni je rast prihodkov znašala 10,6 odstotka in s tem za 2,1 odstotka presegla tudi pričakovanja analitikov. Najbolj izrazita je bila v sektorju informacijske tehnologije (23,4 odstotka), znotraj tega sektorja pa so proizvajalci polprevodnikov zaznali povprečno rast v višini kar 39,1 odstotka. V vseh sektorjih so bile ocene analitikov presežene, najmočneje v sektorju oskrbe (6,2 odstotka). Pomembno je tudi, da napovedi poslovanja za naprej ostajajo optimistične.

Nekoliko manjši delež podjetij je doseglo rast dobička, in sicer 81 odstotkov (petletno povprečje je 78 odstotkov), skupna rast pa je znašala kar 25,4 odstotka oziroma dobrih 18 odstotkov nad ocenami analitikov. Indeks je na dobri poti do najvišje letne rasti dobička od zadnjega četrtletja leta 2021, ko je bila ta v nestanovitnih pandemskih časih 32-odstotna. Podjetja iz sektorja potrošnih dobrin so doživela najvišjo rast, in sicer v višini 50,9 odstotka. Edini sektor z negativno rastjo dobička je bilo zdravstvo (–4 odstotke). Podobno kot pri prihodkih so tudi pri dobičkih vsi sektorji presegli ocene analitikov.

Pri teh močnih rezultatih pa je treba upoštevati, da je za izjemno skupno sliko v veliki večini zaslužen razmeroma ozek krog podjetij. To so predvsem tehnološki velikani, brez katerih bi bile rasti precej bolj umirjene. Od podjetij »veličastnih sedem« mora četrtletne rezultate objaviti samo še Nvidia, preostalih šest članov te elitne zasedbe pa je z dobro rastjo prihodkov (največ Meta s 33,1 odstotka, najmanj Tesla s še vedno visokih 15,8 odstotka) in dobička (od Alphabeta z 81,9 odstotka do Appla z 21,8 odstotka) najbolj zaslužnih za skupno sliko.

Ključno gonilo za izjemne rezultate teh podjetij ostaja umetna inteligenca (oglaševanje, lastni modeli, oblačne storitve), pri čemer se izredno visoke investicije v podatkovne centre, polprevodnike in električno infrastrukturo iz zadnjih dveh let začenjajo odražati v prihodkih. Velja pa poudariti, da so podjetja Alphabet, Amazon in Meta v prvem četrtletju leta 2026 pričakovanja dodatno presegla zaradi enkratnih dogodkov v skupni vrednosti več deset milijard dolarjev (Alphabetovi nerealizirani kapitalski dobički, Amazonove naložbe v Anthropic in Metine davčne ugodnosti), ki so pozitivno vplivali na finančne izkaze.

Poleg veličastnih sedem je med najbolj zaslužnimi v indeksu za takšne rezultate še podjetje Micron. Močno ciklično okrevanje pomnilniškega trga ob izjemnem povpraševanju po pomnilnikih za strežnike umetne inteligence je pripomoglo k temu, da je podjetje doseglo letno rast prihodkov v višini kar 196 odstotkov, medtem ko se je čisti dobiček skoraj sedemkrat povečal.

Ameriško gospodarstvo se ne ustavlja. Večina podjetij posluje solidno, peščica tehnoloških velikanov pa rezultate dviga na raven, ki je bila nazadnje dosežena med pandemijo. Ključno vprašanje za naslednja četrtletja ostaja, ali bo investicijski cikel v infrastrukturo umetne inteligence prinesel sorazmerne dolgoročne donose in kako se bodo podjetja odzvala na morebitne nadaljnje trgovinske napetosti ter makroekonomske negotovosti.