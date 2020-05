Odločitev o subvencijah do junija  

Nemška zvezna vlada naj bi odločitev o subvencijah oziroma njihovi vsebini sprejela do začetka junija. Dananšnji posvetovanje z industrijo ni prineslo konkretnih odločitev.



Vladni predstavniki so sicer danes o tej temi na video konferenci pogovarjali s predstavniki domače avtomobilske industrije, sindikatov in panožnega združenja. Kot poroča agencija DPA, se za subvencije poleg velikih nemških avtomobilskih družb, panožne zveze VDA ter sindikata kovinske industrije Metall zavzemajo še t. i. avtomobilske zvezne dežele Spodnja Saška, Bavarska in Baden Württemberg.



Nemška vlada naj bi kot rečeno tovrstno odločitev sprejela v predvidoma mesecu dni, do takrat bi se utegnilo zgoditi še kako posvetovanje. Kot smo že pisali, je premierka Angela Merkel pred dnevi dejala, da mora biti morebitna podpora v skladu z okoljskimi prizadevanji za manjši izpust ogljikovega dioksida. Tudi vladni tiskovni predstavnik Steffen Seibert je danes izjavil, da naj bi zadevo v nadaljevanju razvijala posebna delovna skupina, morebitni ukrepi pa na bi predstavljali prispevek k posodobitvi in bolj naprednim pogonskih tehnikam.



V Berlinu so predstavniki Greenpeacea v času video konference protestirali, da subvencij ne bi smeli dajati bencinskim in dizelskim avtomobilom.