Odlog kreditov zahtevalo 22.500 kreditojemalcev

Banke so v dveh mesecih veljave protikriznega zakona prejele 22.458 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,4 odstotka vseh kreditov. Veliko večino ali 22.230 vlog so jih prejele v prvem mesecu. Nadaljnje gibanje tega števila bo odvisno od ponovnega zagona gospodarstva, so ocenili v Banki Slovenije. V drugem mesecu veljave zakona so se povečale predvsem vloge velikih podjetij, in sicer za 114, ki so tudi največ prispevale k povečanju skupnega zneska odloženih obveznosti, to je za 118 milijonov evrov. »Prihodnje gibanje števila vlog za odlog plačil bo odvisno predvsem od poteka ponovnega zagona gospodarstva v razmerah izrazitega padca številnih ekonomskih kazalnikov tako v mednarodnem kot domačem okolju,« so pojasnili.Kot smo pisali, je likvidnostni krč prizadel vsako drugo podjetje Delež kreditov gospodarstvu, za katere je bil zaprošen odlog plačila kreditnih obveznosti, zdaj znaša šest odstotkov, delež kreditov gospodinjstvom, za katere je bil zaprošen odlog plačila, pa 2,7 odstotka. Skupni znesek odloženih obveznosti znaša 385,5 milijona evrov (v prvem mesecu 267,2 milijona evrov), ki predstavlja znesek denarnih tokov, ki ga banke zaradi odobrenih moratorijev na odplačevanje glavnic v času odloga ne bodo prejele in bodo poravnane naknadno.Odlog kreditnih obveznosti je mogoč po zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki velja od konca marca.