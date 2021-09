Odpiranje poti za prodajo lastnika Vinakopra

V nadaljevanju preberite še:

Lastnik Vinakopra, Adriafin, bi lahko bil spet na prodaj. Tlakovanje poti v to smer nakazujejo tudi kadrovske menjave, ki so se v zadnjih mesecih zgodile v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), Luki Koper, Adriafinu in Kmetijski zadrugi Agraria. Zakaj in kaj ima pri tem odvetnik Franci Matoz? Koga zanima nakup Vinakoper in kaj se bo zgodilo z Istrabenzom?