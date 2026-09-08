Odpornost Indije je odvisna od trgovine

Udeležba indijskega predsednika vlade Narendre Modija na pred kratkim zaključenem zasedanju Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgiziji ni bila namenjena le regionalni varnosti. Srečanje je izkoristil tudi za spodbujanje tesnejših trgovinskih vezi med državami članicami. To je zgolj najnovejši primer proaktivnega prizadevanja Indije za trgovinsko diplomacijo. Lanskemu sporazumu o prosti trgovini (FTA) z Združenim kraljestvom je januarja letos sledila »mati vseh sporazumov« – obsežen trgovinski sporazum z Evropsko unijo. Nadaljujejo se tudi trgovinska pogajanja na visoki ravni z Združenimi državami Amerike, ki temeljijo na skupni izjavi o nameri, izdani februarja. A ozadje tega velikega prizadevanja je, milo rečeno, precej napeto. Obsežne in nepredvidljive carinske dajatve, ki jih ...