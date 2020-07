Odpovedali največji slovenski sejem

Ljubljana – Tako kot številni sejmi po svetu in Sloveniji, letos ne bo niti Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (Mos) v Celju, so sporočili organizatorji. To predstavlja udarec za slovenske obrtnike in podjetnike, ki na sejmih predstavljajo svoje izdelke in storitve, je poudaril predsednik OZS Branko Meh. In dodal, da virtualni sejmi klasičnih ne morejo nadomestiti.



Celjski sejem je največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji, ki bi bila letos 53. po vrsti, odpovedal zaradi »nepremostljivih ovir, povezanih s koronavirusom« in po posvetovanju s pristojnimi institucijami. »Po najboljših močeh smo naše delovanje ohranjali nespremenjeno do zadnjega, a trenutna epidemiološka slika enostavno ne dopušča, da 53. Mos izvedemo v skladu z najboljšim izplenom za vse - razstavljavce, obiskovalce in vse ostale akterje, ki sodelujejo pri organizaciji Mosa,« so navedli v izjavi za Slovensko tiskovno agencijo (STA).



»Organizator je do zadnjega želel izvesti obrtni sejem, a zaradi razmer z novim koronavirusom niso tvegali. Sejem je namreč zaradi obiskovalcev, a je vprašanje, ali bi ti lahko prišli ali ne. Razumem organizatorja, da se sejma na tak način ne da izvesti oziroma bi bil okrnjen,« je komentiral Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).



Odpoved je težava tudi za obrtnike in podjetnike. »Virtualni sejmi namreč niso enaki klasičnim, saj ljudje radi izdelek potipamo, se o njem pozanimamo pri razstavljalcu,« je rekel Meh in dodal, da nekateri obrtniki koristijo virtualne sejme, drugi ne.



Družba Celjski sejem je morala zaradi koronavirusa odpovedati že več sejmov in bo leto sklenila z občutnim upadom prihodkov, je nedavno za STA dejal izvršni direktor Robert Otorepec. Če bi Mos uspeli izvesti vsaj v okrnjeni obliki, bi bili prihodki letos okoli 1,5 milijona evrov, ob odpovedanem Mosu pa bodo nižji od milijona evrov. Lani so prihodki znašali 4,4 milijona evrov.



»Strah me je, kako bo gospodarstvo izšlo iz trenutne krize,« je skrb izrazil Meh: »Lahko odpremo zračni prostor za turiste, a ti ne pridejo zaradi strahu pred okužbami.« Gostinci, denimo, bodo med najbolj prizadetimi v sedanji krizi. Po Mehovih besedah signali obrtnikov in podjetnikov kažejo na 30 do 50 odstotni izpad prihodkov zaradi krize.