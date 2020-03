Odpovedi letov na ljubljansko letališče

Kam poleti z ljubljanskega letališča Preberite še:

Prepoved pristajanja zrakoplovov

Z ljubljanskega letališča so – za zdaj – za jutri odpovedani trije leti, in sicer v Frankfurt, Beograd in Bruselj.Koronavirus je močno prizadel tudi letalski promet . Tako je odpovedan sredin dopoldanski let Lufthanse v in iz Frankfurta, popoldanski let Air Serbie v in iz Beograda ter popoldanski let Brussels Airlines v in iz Bruslja, je razvidno iz spletne strani Fraporta Slovenije.Za četrtek, 12. marca, noben od 18 letov v torek popoldne še ni bil odpovedan.V Zagrebu za jutri še ni odpovedan noben od 43 letov, v Celovcu je odpovedan en od dveh letov.V Benetkah je bilo med 15. in 24. uro 22 odpovedanih letov, za šest pa je bilo napovedano, da se bodo po prihodu na letališče vrnili (Ryanair na londonski Stansted, Aeroflot v Moskvo, Alitalia v Rim, Volotea Bilbao, Air Evropa Madrid in Air France v Pariz), Lufthansa pa prileti tik pred polnočjo iz Frankfurta. Namilanskem letališču Malpensa je bilo predvidenih več letov: 24 naj bi jih bilo, 22 je bilo odpovedanih.Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes na predlog ministrstva za zdravje podpisala sklep, ki prepoveduje pristajanje zrakoplovov iz ogroženih področij.Ministrstvo za zdravje je predlagalo začasno prepoved pristajanja vseh pristankov zrakoplovov iz italijanskih letališč, ki se nahajajo na ogroženih območjih (Lombardija, Benečija, Emilija – Romanja, Piemont, Marken), Kitajske, Južne Koreje in Irana zaradi preprečitve širjenja virusa covid-19.