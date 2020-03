Odpovedi potovanj se ne rešuje le na plečih potrošnikov

Zakon je jasen

REUTERS Zanimive destinacije nas bodo počakale, vavčerje bomo lahko unovčili kasneje, sploh, če bo zanje jamčila država. FOTO Reuters



Evropske organizacije poenotene

Dopustniški načrti ljudi se z neustavljivo pandemijo covid-19 podirajo kot domine. Še pred kratkim je veljalo za najboljšo opcijo rezervirati in vplačati počitnice dovolj dolgo vnaprej in mnogi so se tega načela držali. V času trajanja ukrepov so vsa potovanja odpadla, ljudje ne vedo več niti, ali se bodo na primer junija ali julija razmere doma in po svetu že toliko uredile, da bo mogoče izkoristiti zakupljeni počitniški paket ali letalsko karto, ali se bo to zgodilo jeseni, ali bo letošnje leto tudi v tem pogledu izgubljeno.Zato se potrošniki množično obračajo na Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS); izvedeti želijo, kakšne so njihove pravice v primeru odpovedi potovanja, in predvsem, ali so upravičeni do vračila vplačanega zneska. Turistične agencije namreč vztrajajo zgolj pri dobropisu oziroma vrednostnici, ki jo bodo lahko uporabili za potovanje v kasnejšem terminu. Obračajo se tudi na Tržni inšpektorat, a ta ne bo obravnaval njihovih prijav, dokler država oziroma EU ne bosta sprejeli enotnih stališč do tega vprašanja.In kaj pravijo v ZPS? Zakon o varstvu potrošnikov je jasen. Določa pravice potrošnikov v primeru odpovedi zaradi izrednih razmer, in sicer nalaga organizatorju potovanja, da potrošniku vrne vsa plačila v roku 14 dni po odpovedi, brez kakršnih koli odbitkov. In zakon je treba spoštovati.Po besedah, predsednice ZPS, so zaradi pandemije koronavirusa nastale izredne razmere, ki bodo vplivale na celotno družbo, tako na gospodarstvo kot tudi potrošnike, ki se že soočajo s finančno in nekateri tudi eksistenčno stisko: »Nedvomno je obveznost vračila vplačil za turistične agencije zelo težka, vendar to ne more biti razlog za kršitev zakonodaje. Prepričani smo, da mora pri reševanju te situacije turističnemu gospodarstvu priskočiti na pomoč država v sklopu interventnih ukrepov.«Zveza potrošnikov je ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za varstvo potrošnikov, že 17. marca 2020 poslala dopis s predlogom, po katerem bi probleme reševali s posebnim jamstvom za izdane dobropise ali vrednostnice, s katerim bo poleg turističnih agencij za izplačilo dobropisa jamčila tudi država. »Ocenjujemo, da bi se na podlagi takega jamstva potrošniki lažje odločali za sprejetje dobropisa ali za odlog vrnitve vplačil na kasnejši čas, kar bi bistveno olajšalo položaj turističnih agencij,« verjame Kutinova.O tem je tekla beseda tudi na evropski ravni. Potrošniške organizacije, članice Evropske potrošniške organizacije Beuc, so evropski komisiji posredovale svoje stališče, da se problem vračila izplačil ne more reševati na plečih potrošnikov, saj so nastale izredne okoliščine ne le za gospodarstvo, ampak tudi za potrošnike. Zato mora imeti vsak potrošnik pravico izbirati, ali bo zahteval vrnitev vplačil ali sprejel drugačno ponudbo turistične agencije, države pa naj z zagotovitvijo dodatnega jamstva olajšajo obremenitev turističnih agencij. Evropska komisija je v svojem priporočilu zavzela enako stališče glede pravice potrošnikov do vračila vplačil ter pozvala nacionalne države, naj zagotovijo razširitev jamstva tudi na dobropise (vavčerje).ZPS ob tem opozarja, da je treba problematiko množičnih odpovedi potovanj rešiti hitro, zato pozivajo gospodarskega ministra k čimprejšnjemu ukrepanju, pri oblikovanju ustrezne rešitve pa so pripravljeni sodelovati tudi sami.