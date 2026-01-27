Indija odpira vrata evropski letalski in avtomobilski industriji

S hitro gospodarsko rastjo bo Indija še pred koncem desetletja presegla gospodarsko moč Nemčije.

EU in Indija sta se končno dogovorili o sklenitvi trgovinskega sporazuma. Toda učinki se ne bodo poznali takoj in vpliv na Slovenijo bo predvsem posreden, ker so med večjimi evropskimi trgovinskimi partnerji Indije tudi tri države, zelo pomembne za slovensko zunanjo trgovino. Neposredne trgovine med Indijo in Slovenijo je malo, zelo pomembna pa je investicija Krke. Dogovor je zelo pomemben za obe strani. Po eni strani EU išče odgovor na zaostrovanje odnosov z ZDA. Pomen trgovine z ZDA je sicer zdaj za EU tako velik, da bo imel dogovor z Indijo v tem pogledu bolj simbolično vlogo, a z velikim srednjeročnim potencialom. Po drugi strani pa tudi Indija poskuša razpršiti mednarodno trgovino in zmanjšati vpliv Kitajske. EU je pogovore z Indijo začela že leta 2007, a so ti nato zastali. ...