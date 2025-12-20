Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

Za dolgoročni uspeh podjetja je pomembno, da se ne zapira med štiri stene, ampak da odpre vrata ne samo poslovnim partnerjem in investitorjem, temveč tudi lokalni skupnosti in zainteresiranim javnostim. Obiskovalci so lahko vir idej za dodatne izboljšave, med njimi so morda njihovi bodoči talenti, zveste stranke.

Fizična srečanja s poslovnimi partnerji imajo neposreden vpliv na poslovanje, povezovanje s splošno javnostjo pa krepi blagovno znamko in zaupanje vanjo. Po ugotovitvah Oxford Economics štirje od petih profesionalcev potrjujejo, da mreženje in srečanja v živo bolj prispevajo k trdnim in dolgoročnim poslovnim odnosom kot digitalna komunikacija, osebna poslovna srečanja pa so glede na raziskavo Harvard Business Review neprimerljivo uspešnejša, saj je partnerja lažje zavrniti po e-pošti kot v živo.

Fizično odprtost podjetja povezujejo tudi s transparentnostjo in avtentičnostjo. Študije o kognitivni pristranskosti kažejo na moč neposredne izkušnje pri ustvarjanju mnenja o podjetju ter zaupanja v delovne procese, na primer z ogledom proizvodnje in pisarn ter pogovorom z zaposlenimi.

Srečanje z resničnimi obrazi podjetja tudi humanizira blagovno znamko, kar je v času, ko zaupanje v institucije pada, kot ugotavlja tudi Edelmanov barometer zaupanja, zelo pomembno. Eno najobsežnejših poročil izkustvenega marketinga navaja, da tri četrtine udeležencev dobro izvedenih dogodkov v živo podjetje zapusti z bolj pozitivnim mnenjem o njem.

Del poslovne strategije

V Sloveniji je čedalje pogostejša praksa podjetij, da organizirajo dneve odprtih vrat. Nekatera ob posebnih priložnostih, kot so okrogle obletnice obstoja, odprtje novih prostorov ali povečana potreba po kadrih, druga pa vsako leto. Vse leto sprejemajo tudi najrazličnejše skupine, ki pokličejo z željo, da bi si ogledale podjetje.

V podjetju Logar trade, enem od nominiranih za Delovo podjetniško zvezdo 2025, kjer razvijajo in izdelujejo opremo za čebelarje za skoraj 40 trgov po svetu, so, denimo, pojasnili, da vsako leto sprejmejo več avtobusov turistov, predvsem čebelarskih društev iz Avstrije in Nemčije, ki pridejo v Slovenijo na dopust in se tudi učit o čebelarskih praksah, povezujejo se z vrtci in osnovnimi šolami ter tako vzbujajo zanimanje za čebele in njihov pomen pri novih generacijah.

»Na tem želimo graditi naprej, v podjetju ustvariti izkustveno središče za obiskovalce – tako čebelarje kot posameznike, ki jih čebele zanimajo,« so razkrili strategijo svoje odprtosti navzven.

Promocija poklicev

»Vsako leto organiziramo dan odprtih vrat. Prek medijev in družbenih omrežij povabimo prebivalce iz lokalnega okolja in drugo zainteresirano javnost, da nas obiščejo. Poleg proizvodnega procesa jim predstavimo tudi novosti, najsi bodo to že implementirane tehnologije ali razvojni načrti v smeri stalnih izboljšav delovanja cementarne,« je povedal Peter Korenjak, vodja odnosov s skupnostjo in zaposlenimi v podjetju Alpacem Cement.

V predstavitve vključujejo zaposlene, strokovnjake z različnih področij, kar običajno spodbuja poglobljene strokovne razprave ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks. FOTO: Rok Peric/Cimet Studio

Letos so dogodek pripravili pod geslom Družinski dan in s postavitvijo različnih igral omogočili zabavo tudi najmlajšim, k sodelovanju pa so povabili tudi lokalna društva, s katerimi sodelujejo, na primer društvi upokojencev, plesno in folklorno skupino, pihalni orkester, ribiško družino in druge.

»Tudi na dan varnosti in zdravja pri delu smo poleg zaposlenih povabili širšo javnost. Namen je bil promovirati varno delo in zdrav življenjski slog ne samo v podjetju, ampak tudi v vsakdanjem življenju,« je povedal.

Poleg tako organiziranih dogodkov vsako leto sprejmejo več kot tisoč obiskovalcev, ki napovedo svoj prihod z željo po ogledu cementarne. »Letos smo jih našteli že 1300. Veliko je šolskih skupin vseh starosti, tudi v okviru projekta Partnerstvo za kadre, v katerega smo vključeni že od njegove vpeljave leta 2018, njegov namen pa je promocija tehničnih poklicev med mladimi v Posočju. Prihajajo tudi študenti, vsem pa so zanimivi predvsem tehnološki procesi,« je dejal Korenjak.

Kot je pojasnil, gospodarstvo, podporne organizacije in šole želijo spodbuditi mlade k tehničnim poklicem, saj je v regiji veliko možnosti za zaposlitev na tem področju. Mladim predstavijo podjetje, zaposlitvene priložnosti, štipendijsko shemo, v katero je zdaj vključenih več kot 40 dijakov in študentov.

Predstavitev delovanja podjetja

S politiko odprtih vrat za zainteresirane skupine želijo krepiti imidž podjetja, ki sodeluje z lokalnim okoljem, transparentno komunicira ter pokaže, kako deluje. »Želimo, da prebivalci, ki se vsak dan vozijo tod mimo, in drugi zainteresirani, dobijo vpogled v to, kako delujemo, kakšne tehnologije uporabljamo, in spoznajo, da smo sodobna cementarna in ena najnaprednejših v EU,« je poudaril sogovornik.

S prošnjami za ogled podjetja se oglašajo tudi različna podjetja, inštituti, organizacije in društva. Letos so sprejeli na primer tudi predstavnike svetovnega sindikalnega združenja gradbenih in lesnih delavcev, ki jih je gostil Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, ter člane sekcije gradbincev OZS. Kot je še poudaril, se v podjetju skrbno pripravijo na vsak obisk in vsebine prilagodijo interesom posamezne skupine. V predstavitve zato vključujejo zaposlene, strokovnjake z različnih področij, kar običajno spodbuja poglobljene strokovne razprave ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks.