Oglejte si video in preverite, kako deluje nova rešitev, kaj zagotavlja njeno varnost in kako se spreminja odnos med banko in stranko:

Telefon je že dolgo pripomoček za plačevanje računov, preverjanje stanja in nakazovanje denarja. Prvi stik z banko pa je lahko še vedno zahteval obisk poslovalnice ali videopogovor z njenim zaposlenim. Z novo rešitvijo Intese Sanpaolo Bank lahko tudi ta korak opravimo v mobilni aplikaciji, z biometrično osebno izkaznico in selfijem.

Intesa Sanpaolo Bank je pred dnevi predstavila rešitev, s katero po lastnih navedbah kot prva med slovenskimi bankami omogoča popolnoma digitalno odprtje transakcijskega računa prek mobilne aplikacije, brez obiska poslovalnice in brez videoidentifikacije. Razprava ob predstavitvi pa je odprla tudi širše vprašanje: kako daleč lahko banka poenostavi poslovanje in pri tem ohrani zaupanje, zaradi katerega ji ljudje prepustijo skrb za svoj denar?

Intesa Sanpaolo Bank je kot prva tradicionalna banka v Sloveniji uvedla možnost popolnoma digitalnega odprtja bančnega računa. FOTO: Jože Suhadolnik

»Naš cilj ni digitalizacija bančništva, naš cilj je ljudem poenostaviti življenje,« je poudarila Mojca Kovač, predsednica uprave Intese Sanpaolo Bank. S tem je postavila tudi merilo za presojo novih storitev: koliko opravkov, čakanja in prilagajanja uporabniku dejansko prihranijo.

Mojca Kovač, predsednica uprave Intese Sanpaolo Bank FOTO: Jože Suhadolnik

Račun odprete takrat, ko vam ustreza

Pri novosti je za uporabnika pomembna predvsem samostojnost. Postopek lahko posameznik opravi takrat, ko mu ustreza, ne da bi za preverjanje identitete čakal na prostega operaterja. Kot je pojasnila Mojca Kovač, ljudje telefon že uporabljajo za številne vsakdanje opravke, zato želijo podobno preprostost tudi pri prvem stiku z banko.

Intesa Sanpaolo Bank je odprtje računa prek videoklepeta uvedla leta 2019 in s tem odpravila potrebo po obisku poslovalnice, vendar je bil uporabnik še vedno vezan na delovni čas kontaktnega centra in razpoložljivost zaposlenih. Prenos postopka v mobilno aplikacijo in uvedba identifikacije s selfijem odpravljata tudi to usklajevanje.

Postopek opravite v mobilni aplikaciji, brez usklajevanja z delovnim časom poslovalnice ali čakanja na videoklic. FOTO: Jože Suhadolnik

Za odprtje računa sledite tem korakom:

Pripravite pametni telefon, aplikacijo banke in biometrično osebno izkaznico.

V aplikacijo vnesite zahtevane podatke.

Fotografirajte obe strani osebnega dokumenta. Aplikacija prebere čip dokumenta.

Posnemite selfi.

Preverite samodejno prenesene podatke in ročno vnesite manjkajoče, na primer davčno številko.

Izpolniti morate tudi vprašalnik, s katerim banka spozna vas in način vašega poslovanja. Digitalna pot tako ohranja preverjanja, ki jih banka opravi tudi v poslovalnici, vam pa omogoča, da podatke vnesete sami in v miru.

Luka Godnič, izvršni direktor Intese Sanpaolo Bank za področje transformacije in podpore poslovanju, ob tem pojasnjuje, da oddaji podatkov sledi še preverjanje na strani banke. Nato uporabnik dokonča podpisovanje dokumentacije in aktivacijo aplikacije. Račun torej začne uporabljati po opravljenem preverjanju in zaključku postopka.

Luka Godnič, izvršni direktor Intese Sanpaolo Bank za področje transformacije in podpore poslovanju: »Preprost postopek za uporabnika v ozadju spremlja več ravni varnostnega preverjanja.« FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj morate vedeti pred odprtjem računa Komu je storitev na voljo? Državljanom Republike Slovenije z biometrično osebno izkaznico. Odprtje poteka brez obiska poslovalnice ali videoklica. Kaj potrebujete? Biometrično osebno izkaznico, davčno številko in pametni telefon s kamero, povezavo z internetom ter podporo NFC. Aplikacija vas vodi skozi fotografiranje dokumenta, branje čipa, zajem selfija in vnos podatkov. Kdaj lahko račun začnete uporabljati? Po preverjanju podatkov na strani banke, podpisu dokumentacije in aktivaciji aplikacije.

Za preprostim selfijem stoji več ravni zaščite

Andrea Rigamonti, glavni izvršni direktor družbe Intesa Sanpaolo International Value Services: »Skupna tehnološka rešitev mora upoštevati tudi dokumente in zahteve posamezne države.« FOTO: Jože Suhadolnik

Selfi je najbolj opazen del novega postopka, vendar varnost temelji na več med seboj povezanih preverjanjih. Kot pojasnjuje Godnič, banka uporablja biometrično osebno izkaznico, iz katere prek tehnologije NFC prebere podatke z varnega čipa. Pri zajemu selfija preverja tudi, ali je pred kamero živa oseba, v ozadju pa deluje sistem za zaznavanje in preprečevanje zlorab.

Takšna rešitev zahteva prilagoditve za posamezni trg. Andrea Rigamonti, glavni izvršni direktor družbe Intesa Sanpaolo International Value Services, tehnološkega podjetja Skupine Intesa Sanpaolo, je pojasnil, da se osebni dokumenti med državami razlikujejo. Pri uvajanju storitve je zato pomembno usposobiti sistem za prepoznavanje lokalnih dokumentov in razlikovanje med pristnimi in ponarejenimi izkaznicami. »Odzivi na našo rešitev so bili na vseh trgih zelo pozitivni. Čeprav se uporabniki v posameznih državah odzivajo različno, jim s to tehnologijo omogočamo primerljivo kakovostno uporabniško izkušnjo,« je še dodal Rigamonti.

Za varno digitalno poslovanje je pomembno tudi, da uporabnik zna prepoznati poskus prevare in ve, kako se nanj odzvati, zato banka ob razvoju tehnologije strankam pojasnjuje, kako varno uporabljati aplikacije in zaščititi svoje podatke. Takšna podpora lahko olajša prve korake vsem, ki digitalnim storitvam še ne zaupajo popolnoma.

Banka postaja tudi tehnološko podjetje

Razvoj bančnih storitev je vse bolj odvisen od tehnologije, na kateri temeljijo. FOTO: Jože Suhadolnik

»Ste danes na dogodku, ki ga pripravlja banka ali tehnološko podjetje?« je udeležence predstavitve vprašal Rigamonti in s tem ponazoril, kako tesno sta danes povezani obe področji: razvoj bančnih storitev je vse bolj odvisen od tehnologije, na kateri temeljijo.

Skupina Intesa Sanpaolo zato banke v različnih državah povezuje na skupnih tehnoloških temeljih, ki omogočajo hitrejši razvoj in prenos novih rešitev med trgi. Posamezne banke lahko tako pri izboljševanju svojih storitev uporabijo znanje in izkušnje celotne skupine.

Tehnologija mora prinesti uporabno spremembo

Giulio Romanelli, višji partner pri McKinsey & Company in strokovnjak za digitalne tehnologije: »Vrednost tehnologije se pokaže v storitvah, ki strankam konkretno olajšajo poslovanje.« FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj ločuje banke, ki jim digitalna preobrazba uspeva, od tistih, ki predvsem dodajajo nove funkcije? Giulio Romanelli, višji partner pri McKinsey & Company in strokovnjak za digitalne tehnologije, je poudaril, da konkurenčna prednost nastaja pri tem, kako banka tehnologijo uporabi za boljšo storitev. Po njegovih ugotovitvah uspešnejše banke veliko pozornosti namenjajo odnosom s strankami, povezujejo digitalne poti z osebnim svetovanjem in nove rešitve hitreje prenesejo v uporabo. Ob tem razvijajo znanje zaposlenih ter skrbijo za zanesljivo delovanje in kibernetsko varnost. Prav te lastnosti krepijo zaupanje uporabnikov v banko, s katero vse več poslujejo na daljavo.

Mojca Kovač: »V Sloveniji regulativa do nedavnega ni omogočala identifikacije stranke popolnoma digitalno, prek selfija mobilnega telefona.« FOTO: Jože Suhadolnik

Podobno velja za umetno inteligenco. Romanelli je opozoril, da številna podjetja ostajajo pri poskusnih projektih, uspešnejša pa jo uporabljajo tudi za razvoj novih storitev, prilagajanje ponudbe in drugačno organizacijo dela. Za stranke takšne izboljšave pomenijo hitrejše postopke, preprostejšo uporabo in ponudbo, ki je bolj prilagojena njihovim potrebam.

Pri velikih odločitvah šteje osebni nasvet

Pri stanovanjskem kreditu, naložbah in drugih pomembnih finančnih odločitvah stranke še vedno cenijo osebni pogovor in strokoven nasvet. FOTO: Jože Suhadolnik

Preproste opravke želijo stranke po opažanjih Mojce Kovač urejati večinoma same, prek mobilne aplikacije. Pri stanovanjskem kreditu, naložbah ali zavarovanjih pa se še vedno rade posvetujejo osebno, saj takrat potrebujejo razlago možnosti in sogovornika, ki razume njihovo vprašanje. Zato banka ob digitalnih storitvah ohranja različne poti do zaposlenih. Stranka lahko izbira med mobilno banko, digitalno poslovalnico in obiskom fizične poslovalnice. Ta pristop povzema tudi sporočilo banke: »Digitalno, ko želite. Osebno, ko potrebujete.«

»Tehnologija nam daje hitrost, ljudje ji dajemo razumevanje,« je še dodala Mojca Kovač. Prihodnost pa dopušča oboje: samostojnost pri opravilih, ki jih želimo urediti čim prej, in dostop do človeka, kadar potrebujemo dober nasvet.

Na spletni strani Intese Sanpaolo Bank preverite podrobnosti odprtja računa prek mobilne aplikacije in izberite način poslovanja, ki vam najbolj ustreza.

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