Odprtje tovarne v Mengšu velik mejnik tudi za Novartis

Novartis je v Mengšu odprl novi večnamenski proizvodni obrat, v katerem bodo izdelovali učinkovine za inovativna zdravila. Gre za preboj v proizvodnji farmacevtskih učinkovin.

To je prvi tovrstni obrat v globalni mreži korporacije z edinstveno fleksibilno zasnovo, ki omogoča, da se proizvodnja hitro prilagaja novim potrebam, novim tehnologijam in novim učinkovinam brez velikih posegov, dodatnih sprememb proizvodnih linij ter prekinitev, s tem pa tudi maksimalno izkoriščenost vsake enote.

Obrat je plod tehnološkega znanja Novartisovega inženiringa v sodelovanju s slovenskimi zunanjimi strokovnjaki ter postavlja nov standard v farmacevtski proizvodnji, poudarjajo v družbi.

»Obrat je plod vrhunskega načrtovanja, poguma za nove rešitve in izjemnega tehničnega znanja. Posebno ponosen sem, da je velik del teh rešitev razvit in izveden v Mengšu, z lokalnim znanjem. Na tisoče metrov napeljav, kompleksni sistemi, čisti prostori in neprekinjeno delovanje – proizvodnja bo potekala 24 ur na dan vse dni v letu – zahtevajo natančnost, disciplino in izjemno usklajenost ekip,« je poudaril Roman Pogačar, direktor Farmacevtskih učinkovin Mengeš in dodal, da je lokacija v Mengšu eden ključnih gradnikov koncerna Novartis.

Nova štirinadstropna proizvodna enota se razteza na 5750 kvadratnih metrih. Od tega je 550 kvadratnih metrov čistih proizvodnih prostorov in 3500 kvadratnih metrov preostalih proizvodnih prostorov, na 1750 kvadratnih metrih se razprostirajo laboratoriji in pisarne, preostalo pa so površine za energetske in tehnične sisteme.

Mejnik in priložnost

S to 80 milijonov evrov vredno investicijo Mengeš postaja eden največjih in najpomembnejših središč za razvoj in proizvodnjo inovativnih zdravil v globalni Novartisovi mreži. Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica Novartisa v Sloveniji, je pojasnila, da družba s tem postopoma zaključuje večletni naložbeni cikel, v katerem je korporacija investirala več kot 600 milijonov evrov z namenom uvajanja novih tehnologij in povečevanja zmogljivosti na področju raziskav, razvoja ter proizvodnih dejavnosti.

Spomnimo, pred letom dni so zagnali novi specializirani obrat za proizvodnjo virusnih vektorjev Vifa One v Mengšu, ki je bil prvi tovrstni Novartisov obrat v Evropi. Z njim so pomembno povečali raziskovalne in proizvodne zmogljivosti podjetja v Sloveniji.

Slavnostno so večnamenski proizvodni obrat v Mengšu otvorili (z leve) Petra Štefanič Anderluh, Steffen Lang, Klemen Boštjančič in Roman Pogačar. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Danes je za Novartis v Sloveniji velik dan, in to ne samo zato, ker odpiramo nov proizvodni obrat, ampak ker s tem simbolično potrjujemo nekaj veliko širšega: zaupanje v Slovenijo kot okolje znanja, inovativnosti in tudi dolgoročnega razvoja,« je poudarila. Podjetje v Sloveniji zaposluje že več kot 4300 ljudi, »ki s svojim znanjem, vztrajnostjo in predanostjo dokazujejo, da lahko tudi iz majhne države prihajajo rešitve z globalnim vplivom«.

Za nadaljnjo rast in morebitne naložbe pa je po njenih besedah nujno stabilno, predvidljivo in konkurenčno poslovno okolje. To lahko tudi Slovenijo uvrsti med države, ki podpirajo inovativnost in razvoj. Odprtje je označila ne le kot mejnik ampak tudi kot izhodišče, saj računajo na nadaljnjo rast, nova znanja in nove priložnosti.

Inovativni, visoko tehnološki inženiring

Odprtje tovarne je velik mejnik, je dodal Steffen Lang, član uprave Švicarske družbe in predsednik proizvodnih dejavnosti. Gre za veliko naložbo in tudi potrditev zavezanosti družbe nenehnemu inoviranju in zagotavljanju, da pacienti prejemajo zdravila, ki jih potrebujejo.

Na začetku delovanja bodo v novem mengeškem proizvodnem obratu izdelovali učinkovine za Novartisova strateško najpomembnejša inovativna zdravila za zdravljenje raka dojk in redke krvne bolezni. Ob tem je Lang poudaril, da se Novartis osredotoča na razvoj inovativnih zdravil, in sicer na štirih ključnih terapevtskih področjih: onkologija, nevrologija, imunologija ter kardiovaskularne, ledvične in presnovne bolezni.

Potrdil je, da sta Novartisovi lokaciji v Ljubljani in Mengšu bistveni del svetovne proizvodne mreže korporacije, v Evropi pa tudi med najbolj inovativnimi, ki zagotavljajo življenjsko pomembna, visoko kakovostna zdravila po vsem svetu. Novo proizvodno enoto je ocenil kot primer inovativnega, visokotehnološkega inženiringa.

Za proizvodnjo, ki bo potekala neprekinjeno vse dni v letu, bo skrbelo približno 30 strokovnjakov s področij kemije, inženiringa in drugih naravoslovnih ved. FOTO: Leon Vidic/Delo

»V okviru naših velikih naložb v Ljubljani in Mengšu še naprej postavljamo nove standarde na področju avtomatizacije, trajnosti in kakovosti. S tem pomagamo tudi zagotavljati vodilno vlogo Slovenije na področju inovativne farmacevtske proizvodnje in oskrbe. Partnerstvo je ključno za ohranitev tega statusa ter za zagotovitev trajnostnega napredka,« je poudaril in dodal, da je podjetje s 4300 zaposlenimi v Sloveniji največji in najnaprednejši center farmacevtske industrije pri nas ter pomemben delodajalec za lokalno skupnost.

Država potrebuje model, ki povezuje

Podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič ocenil, da je odprtje novega Novartisovega proizvodnega obrata v Sloveniji dokaz, da Slovenija postaja država znanja, industrije in strateškega razmisleka. To krepi naš položaj v evropskem farmacevtskem ekosistemu, krepi ugled države in tudi strateško avtonomijo EU. Kajti v času, ko so dobavne verige pod pritiskom geopolitičnih napetosti in globalnih motenj, proizvodnja zdravil v EU pomeni varnost, stabilnost, suverenost in odpornost.

»Za Slovenijo so takšne naložbe ključne. Investicije z visoko dodano vrednostjo ustvarjajo kakovostna delovna mesta, povečujejo produktivnost in krepijo tehnološki razvoj. Povezujejo industrijo z akademsko sfero, znanstvenimi institucijami in raziskovalnim okoljem. To je model, ki ga kot država potrebujemo,« je povzel. Slovenija želi postati prostor, kjer se razvijajo in proizvajajo najsodobnejša zdravila, prostor, kjer se tradicija industrije povezuje z vrhunskim znanjem in prostor, kjer strateške naložbe dobijo dolgoročno podporo.