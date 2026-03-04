  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Odprtje tovarne v Mengšu velik mejnik tudi za Novartis

    Najprej bodo izdelovali učinkovine za zdravila za zdravljenje raka dojk in redke krvne bolezni.
    Večnamenski proizvodni obrat je del 600-milijonskega investicijskega cikla Novartisa v lokaciji v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Večnamenski proizvodni obrat je del 600-milijonskega investicijskega cikla Novartisa v lokaciji v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Milka Bizovičar
    4. 3. 2026 | 19:38
    6:48
    A+A-

    Novartis je v Mengšu odprl novi večnamenski proizvodni obrat, v katerem bodo izdelovali učinkovine za inovativna zdravila. Gre za preboj v proizvodnji farmacevtskih učinkovin.

    To je prvi tovrstni obrat v globalni mreži korporacije z edinstveno fleksibilno zasnovo, ki omogoča, da se proizvodnja hitro prilagaja novim potrebam, novim tehnologijam in novim učinkovinam brez velikih posegov, dodatnih sprememb proizvodnih linij ter prekinitev, s tem pa tudi maksimalno izkoriščenost vsake enote.

    Obrat je plod tehnološkega znanja Novartisovega inženiringa v sodelovanju s slovenskimi zunanjimi strokovnjaki ter postavlja nov standard v farmacevtski proizvodnji, poudarjajo v družbi.

    »Obrat je plod vrhunskega načrtovanja, poguma za nove rešitve in izjemnega tehničnega znanja. Posebno ponosen sem, da je velik del teh rešitev razvit in izveden v Mengšu, z lokalnim znanjem. Na tisoče metrov napeljav, kompleksni sistemi, čisti prostori in neprekinjeno delovanje – proizvodnja bo potekala 24 ur na dan vse dni v letu – zahtevajo natančnost, disciplino in izjemno usklajenost ekip,« je poudaril Roman Pogačar, direktor Farmacevtskih učinkovin Mengeš in dodal, da je lokacija v Mengšu eden ključnih gradnikov koncerna Novartis.

    Nova štirinadstropna proizvodna enota se razteza na 5750 kvadratnih metrih. Od tega je 550 kvadratnih metrov čistih proizvodnih prostorov in 3500 kvadratnih metrov preostalih proizvodnih prostorov, na 1750 kvadratnih metrih se razprostirajo laboratoriji in pisarne, preostalo pa so površine za energetske in tehnične sisteme.

    Mejnik in priložnost

    S to 80 milijonov evrov vredno investicijo Mengeš postaja eden največjih in najpomembnejših središč za razvoj in proizvodnjo inovativnih zdravil v globalni Novartisovi mreži. Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica Novartisa v Sloveniji, je pojasnila, da družba s tem postopoma zaključuje večletni naložbeni cikel, v katerem je korporacija investirala več kot 600 milijonov evrov z namenom uvajanja novih tehnologij in povečevanja zmogljivosti na področju raziskav, razvoja ter proizvodnih dejavnosti.

    Spomnimo, pred letom dni so zagnali novi specializirani obrat za proizvodnjo virusnih vektorjev Vifa One v Mengšu, ki je bil prvi tovrstni Novartisov obrat v Evropi. Z njim so pomembno povečali raziskovalne in proizvodne zmogljivosti podjetja v Sloveniji.

    Slavnostno so večnamenski proizvodni obrat v Mengšu otvorili (z leve) Petra Štefanič Anderluh, Steffen Lang, Klemen Boštjančič in Roman Pogačar. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Slavnostno so večnamenski proizvodni obrat v Mengšu otvorili (z leve) Petra Štefanič Anderluh, Steffen Lang, Klemen Boštjančič in Roman Pogačar. FOTO: Leon Vidic/Delo

    »Danes je za Novartis v Sloveniji velik dan, in to ne samo zato, ker odpiramo nov proizvodni obrat, ampak ker s tem simbolično potrjujemo nekaj veliko širšega: zaupanje v Slovenijo kot okolje znanja, inovativnosti in tudi dolgoročnega razvoja,« je poudarila. Podjetje v Sloveniji zaposluje že več kot 4300 ljudi, »ki s svojim znanjem, vztrajnostjo in predanostjo dokazujejo, da lahko tudi iz majhne države prihajajo rešitve z globalnim vplivom«.

    Za nadaljnjo rast in morebitne naložbe pa je po njenih besedah nujno stabilno, predvidljivo in konkurenčno poslovno okolje. To lahko tudi Slovenijo uvrsti med države, ki podpirajo inovativnost in razvoj. Odprtje je označila ne le kot mejnik ampak tudi kot izhodišče, saj računajo na nadaljnjo rast, nova znanja in nove priložnosti.

    Inovativni, visoko tehnološki inženiring

    Odprtje tovarne je velik mejnik, je dodal Steffen Lang, član uprave Švicarske družbe in predsednik proizvodnih dejavnosti. Gre za veliko naložbo in tudi potrditev zavezanosti družbe nenehnemu inoviranju in zagotavljanju, da pacienti prejemajo zdravila, ki jih potrebujejo.

    Na začetku delovanja bodo v novem mengeškem proizvodnem obratu izdelovali učinkovine za Novartisova strateško najpomembnejša inovativna zdravila za zdravljenje raka dojk in redke krvne bolezni. Ob tem je Lang poudaril, da se Novartis osredotoča na razvoj inovativnih zdravil, in sicer na štirih ključnih terapevtskih področjih: onkologija, nevrologija, imunologija ter kardiovaskularne, ledvične in presnovne bolezni.

    image_alt
    V Sloveniji vlagamo zaradi ustreznega okolja in dobrih kadrov

    Potrdil je, da sta Novartisovi lokaciji v Ljubljani in Mengšu bistveni del svetovne proizvodne mreže korporacije, v Evropi pa tudi med najbolj inovativnimi, ki zagotavljajo življenjsko pomembna, visoko kakovostna zdravila po vsem svetu. Novo proizvodno enoto je ocenil kot primer inovativnega, visokotehnološkega inženiringa.

    Za proizvodnjo, ki bo potekala neprekinjeno vse dni v letu, bo skrbelo približno 30 strokovnjakov s področij kemije, inženiringa in drugih naravoslovnih ved. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Za proizvodnjo, ki bo potekala neprekinjeno vse dni v letu, bo skrbelo približno 30 strokovnjakov s področij kemije, inženiringa in drugih naravoslovnih ved. FOTO: Leon Vidic/Delo

    »V okviru naših velikih naložb v Ljubljani in Mengšu še naprej postavljamo nove standarde na področju avtomatizacije, trajnosti in kakovosti. S tem pomagamo tudi zagotavljati vodilno vlogo Slovenije na področju inovativne farmacevtske proizvodnje in oskrbe. Partnerstvo je ključno za ohranitev tega statusa ter za zagotovitev trajnostnega napredka,« je poudaril in dodal, da je podjetje s 4300 zaposlenimi v Sloveniji največji in najnaprednejši center farmacevtske industrije pri nas ter pomemben delodajalec za lokalno skupnost.

    Država potrebuje model, ki povezuje

    Podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič ocenil, da je odprtje novega Novartisovega proizvodnega obrata v Sloveniji dokaz, da Slovenija postaja država znanja, industrije in strateškega razmisleka. To krepi naš položaj v evropskem farmacevtskem ekosistemu, krepi ugled države in tudi strateško avtonomijo EU. Kajti v času, ko so dobavne verige pod pritiskom geopolitičnih napetosti in globalnih motenj, proizvodnja zdravil v EU pomeni varnost, stabilnost, suverenost in odpornost.

    »Za Slovenijo so takšne naložbe ključne. Investicije z visoko dodano vrednostjo ustvarjajo kakovostna delovna mesta, povečujejo produktivnost in krepijo tehnološki razvoj. Povezujejo industrijo z akademsko sfero, znanstvenimi institucijami in raziskovalnim okoljem. To je model, ki ga kot država potrebujemo,« je povzel. Slovenija želi postati prostor, kjer se razvijajo in proizvajajo najsodobnejša zdravila, prostor, kjer se tradicija industrije povezuje z vrhunskim znanjem in prostor, kjer strateške naložbe dobijo dolgoročno podporo.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Farmacija

    Novartis lani okrepil vlogo v Sloveniji

    Skupna vrednost izvedenih naložb v Novartisu v Sloveniji je lani znašala 233 milijonov evrov.
    Janez Tomažič 4. 2. 2026 | 16:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zakon o biotehnologiji

    Kaj evropski zakon o biotehnologiji prinaša slovenskim podjetjem

    Evropski zakonodajni okvir je treba hitro prevesti v nacionalno zakonodajo.
    Nejc Gole 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzemi

    Novartis z nakupom Avidityja Biosciences stavi na terapije RNA

    Po objavi je vrednost Avidityja poskočila za približno 44 odstotkov, Novartisova pa je za okrog 1,5 odstotka upadla.
    Janez Tomažič 2. 11. 2025 | 16:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    V živo:      V živo: Washington trdi, da so preprečili poskus atentata Irana na Trumpa

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    4. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Spolni napad

    Desetletna deklica se je komaj izvila iz neznančevega prijema

    Državljan Severne Makedonije se je sredi dneva na ulici spravil nad desetletno deklico.
    Moni Černe 4. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Čakajo na pomoč

    Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

    »Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
    3. 3. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    farmacevtska industrijanaložbeproizvodnjazdravilaNovartisMengeš

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Investicija

    Odprtje tovarne v Mengšu velik mejnik tudi za Novartis

    Najprej bodo izdelovali učinkovine za zdravila za zdravljenje raka dojk in redke krvne bolezni.
    Milka Bizovičar 4. 3. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Kvalifikacije za EP

    Srčne Slovenke pokazale mišice Nemkam

    Ženska rokometna reprezentanca je v Celju doživela prvi poraz v kvalifikacijah za EP, toda zlasti v prvem polčasu namučila favoritinje. V nedeljo revanša.
    Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pokal NZS

    Radomljani prvi polfinalisti, sledi Brinje vs. Olimpija

    V podaljšku tekme v Dekanih je v 110. minuti Radomljanom vodstvo priigral Vanja Pelko, napredovanje pa potrdil Nikola Jojić v 119. minuti.
    4. 3. 2026 | 18:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Pripnite pasove, šlo bi hitro, karte so se premešale na novo

    Konec tedna se bo v Avstraliji začela sezona v formuli 1, ki prinaša veliko sprememb. Kakšne so novosti, kdo so favoriti?
    Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    DAN ŽENA

    VIDEO She rocks: Dvanajst glasov. En oder. Brez tekmovanja

    Spektakel She Rocks s Simfoniki v Odiseji ne bo le večer rock klasik, temveč sporočilo, da je za 77 glasbenikov na odru dovolj prostora, dovolj svetlobe.
    Petra Kovič 4. 3. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pokal NZS

    Radomljani prvi polfinalisti, sledi Brinje vs. Olimpija

    V podaljšku tekme v Dekanih je v 110. minuti Radomljanom vodstvo priigral Vanja Pelko, napredovanje pa potrdil Nikola Jojić v 119. minuti.
    4. 3. 2026 | 18:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Pripnite pasove, šlo bi hitro, karte so se premešale na novo

    Konec tedna se bo v Avstraliji začela sezona v formuli 1, ki prinaša veliko sprememb. Kakšne so novosti, kdo so favoriti?
    Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    DAN ŽENA

    VIDEO She rocks: Dvanajst glasov. En oder. Brez tekmovanja

    Spektakel She Rocks s Simfoniki v Odiseji ne bo le večer rock klasik, temveč sporočilo, da je za 77 glasbenikov na odru dovolj prostora, dovolj svetlobe.
    Petra Kovič 4. 3. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vinarija Velimirović: več kot tri stoletja strasti, prelite v kozarec vina

    Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Huma Kotor Bay

    Sodobni ritem Sredozemlja

    Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

    Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Biseri Inđije

    Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Casa Manor – nov naslov za razkošen oddih v srcu Boke

    Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo