Odpustili bodo skoraj četrtino zaposlenih

Steklarna Rogaška bo odpustila skoraj četrtino zaposlenih, je razvidno iz sporočila družbe. Odpuščanje in prilagajanje proizvodnje je kot kaže posledica poslabšanega poslovanje finskega lastnika.Steklarna Rogaška mora, po navedbah vodstva družbe zaradi nenehnih sprememb vedenja potrošnikov in trgovinskega okolja povečati učinkovitost poslovanja. Zato so se odločili za ukinitev do 200 delovnih mest. Danes so začeli posvetovanja z zaposlenimi, ki jih bo morda ta ukrep prizadel, so za STA povedali v Steklarni, kjer je trenutno zaposlenih okoli 830 delavcev.Načrt odpuščanja je po navedbah vodstva Steklarne del programa ...