Odrekajo se lastni proizvodnji baterij

Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche je nedavno sporočil, da bo opustil svoje načrte za množično proizvodnjo baterij, kar je še en udarec evropskim prizadevanjem za okrepitev izdelave verjetno najpomembnejšega dela električnih vozil.

»Porsche bo zaradi nezadostnega obsega prodaje prenehal izdelovati lastne baterijske celice,« je ob ustavitvi proizvodne dejavnosti Porschejevega podjetja Cellforce dejal izvršni direktor Porscheja Oliver Blume. Blume je sicer tudi prvi mož celotnega koncerna Volkswagen. Ob tem so se pri Autocaru spomnili njegovih besed izpred komaj štirih let ob vstopu v Cellforce, da je »baterijska celica zgorevalna komora prihodnosti«. Pri prestižni znamki iz Zuffenhausna pri Stuttgartu so bili takrat prepričani, da lahko dolgoletno uspešnost njihovih avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem prenesejo tudi v dobo električnih vozil. Tako so najprej deloma in potem v celoti kupili Cellforce, ki je obetal baterije z najvišjo energijsko gostoto, ki bodo pač dovolj dobre za nadvse zmogljiva električna vozila z značko Porsche. Načrt je bil, da bi dosegli proizvodnjo za eno gigavatno uro baterijskih celic na leto. Načrt je bil preambiciozen.