Odslej le še NKBM, Abanke ni več

Za stranke ne bo sprememb

Jože Lenič (levo) in John Denhof Foto Voranc Vogel

Nov mejnik

Abanka in Nova KBM sta se, kot smo že napovedali v Delu, danes tudi uradno združili. Gre za največjo bančno združitev doslej pri nas, bilančna vsota skupne banke pa bo znašala več kot 8,5 milijarde evrov in bo primerljiva z NLB. Pravni združitvi naj bi do konca leta sledila še operativna združitev.Združena banka se imenuje Nova KBM in bo imela s sedež v Mariboru. Abanka je z združitvijo prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa so prešle na Novo KBM, ki je obdržala tudi blagovno znamko Abanke. Ta bo, skupaj z nekaterimi povezanimi oziroma produktnimi blagovnimi znamkami Abanke, ostala v uporabi.Da bo za stranke poslovanje čim bolj nemoteno, bodo po pravni združitvi storitve opravljale enako kot doslej, to je v poslovalnicah oziroma poslovnih enotah ter v spletni ali mobilni banki, ki jih uporabljajo že zdaj, pravijo v banki. Stranke Nove KBM torej do tehnološke združitve bank ne bodo opravljale poslov v dosedanjih poslovalnicah Abanke in obratno. V začetku leta 2021, potem ko bodo povezani tudi informacijski sistemi, pa bosta vsem strankam na voljo poenotena ponudba produktov in storitev ter največja mreža več kot 960 bančnih točk, vključno s poslovalnicami in bankomati združene banke, specializiranimi bančnimi okenci in poštami po vsej Sloveniji.Predsednik uprave Nove KBMje ob združitvi povedal: »V prihodnje bomo povezali najboljše iz obeh bank, da bo poslovanje z nami še lažje in bolj udobno. Strankam bodo poleg sodobnih bančnih storitev na voljo vrhunske zavarovalniške in investicijske storitve naših poslovnih partnerjev ter lizinške storitve podjetja Summit Leasing Slovenija, vodilne lizinške družbe pri nas in članice Skupine Nove KBM.«Dosedanji šef Abankeje postal svetovalec uprave Nove KBM. »Prepričan sem, da z združitvijo Abanke in Nove KBM pišemo uspešno poslovno zgodbo, s katero ustvarjamo močno in zaupanja vredno banko. Močna banka bo dobra tako za njene zaposlene, stranke, lokalno okolje, v katerem je prisotna, kot za slovensko gospodarstvo,« je dejal Lenič.Po besedah predsednika nadzornega sveta Nove KBMso s pravno združitvijo Nove KBM in Abanke smo dosegli zgodovinski mejnik v slovenskem finančnem prostoru: »Združena banka ima odlično priložnost, da se z najboljšimi produkti in storitvami dokončno uveljavi kot najboljša banka pri nas.«