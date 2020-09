Odstopil prvi mož podjetja Nikola

Trevor Milton, ustanovitelj in direktor zagonskega podjetja Nikola, ki naj bi začelo izdelovati tovornjake na električni pogon, je včeraj odstopil, kar je nekakšno nadaljevanje obtožb proti podjetju, da za njenimi načrti ni prave vsebine.



Vodenje je prevzel Steve Girsky, ki je bil nekoč eden od pomembnih direktorjev v ameriškemu avtomobilskemu velikanu General Motors in je podjetju Nikola pomagal do uvrstitve na borzo.



Trevor Milton je odstopil po obtožbah o goljufiji, ki so povzročile padec delnice družbe Nikola. Podjetja Nikola je Milton ustanovil leta 2015, njegova zamisel so težki tovornjaki in poltovornjaki na električni pogon, bodisi na baterije ali predvsem na gorivne celice in vodik.



Njegove velike napovedi in siceršnje navdušenje finančnikov nad podjetji, ki se ukvarjajo z alternativnimi pogoni, so mu kljub dejstvu, da še niso izdelali nobenega tovornjaka za dejansko uporabo, prinesli uvrstitev na borzo in tudi partnerstva, med drugim z Boschem, Ivecom in nedavno prav z General Motors.



Po objavi posla z zadnjim so dosegli novo rast na borzi, kmalu zatem pa hude obtožbe borzne družbe Hindenburg, ki se ukvarja s prodajo na kratko, češ da za njihovimi velikimi napovedmi ni veliko vsebine, kar je povzročilo nekaj dni padanja tečaja.



Nikola je obtožbe zanikala, zadevo naj bi po navedbah Bloomberga začel preiskovati tudi nadzorni organ borze (Securities and Exchange Commission). Je pa pred dnevi Financial Times poročal, češ da je Nikoli za enega prvih prototipov električnega tovornjaka baterije dobavilo ameriško podjetje iz Kalifornije RomeoPower Technology.



V izjavi ob odstopu je Milton navedel, da bi morala biti pozornost usmerjena na podjetje in na njegovo misijo spreminjanja sveta, na pa nanj, in da se sicer sam namerava braniti pred neutemeljenimi obtožbami zunanjih »motilcev«. Kot omenjeno, ga bo zamenjal Steve Girsky, ki je bil nekdaj pri General Motors, ta pa si je v Nikoli pridobil 11-odstotni delež.



Borzna kapitalizacija podjetja Nikola je ob koncu prejšnjega tedna znašala nekaj manj kot 13 milijard dolarjev.