Odstopila je uprava MLM

Predsednik uprave MLM Davor Šenija in član uprave Samo Iršič sta danes odstopila s položaja. Njuni pogodbi predvidevata štirimesečni odpovedni rok, razlogov pa menda v odstopni izjavi nista navedla. Šenija komentarja ni želel podati.

Za Mariborsko livarno, katere glavni kupci so avtomobilski dobavitelji, so leta poslovanja z izgubo in likvidnostnimi težavami. MLM je v zadnjih mesecih dosegel boljše cene pri svojih kupcih, Slovenski državni holding (SDH) pa je družbi odobril tudi enoletni moratorij na plačilo zapadlih obveznosti. SDH je največji upnik mariborske družbe, do katere ima 13,5 milijona evrov terjatev.

Lani je skupščina MLM dvakrat potrdila poenostavljeno zumanjšanje osnovnega kapitala, in sicer najprej z 11,3 milijona evrov na 6,2 milijona evrov in nato na 1,4 milijona evrov, s čimer so pokrivali izgube, ki so nastale v letu 2022 in lani do avgusta.

V SDH, ki je tudi največji lastnik, pravijo, da zaradi evropskih pravil o državnih pomočeh nimajo več možnosti za finančno podporo družbi. SDH si že dalj časa prizadeva poiskati strateškega kupca, a vsi poskusi prodaji so se doslej končali neuspešno. Zadnjo poskus prodaje so pričeli novembra lani, v SDH so menda prejeli nekaj nezavezujočega zanimanja. A za zdaj skorajšnjega zaključka prodaje ni videti.