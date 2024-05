Odvisnost od Kitajske za Evropo lahko problematična

Evropa naj ne zmanjša svojega trgovanja s Kitajsko, pač pa naj zdaj precej poveča menjavo z drugimi državami. Zato bi morala Unija predvsem dokončati prostotrgovinske sporazume z državami, kot so Avstralija, Malezija in članice južnoameriškega Mercosurja. S tem lahko v času povečanih geopolitičnih napetosti zmanjša svojo strateško odvisnost od Kitajske, priporočajo v uglednem inštitutu za svetovno gospodarstvo (IfW) iz Kiela.

Analiza kaže, da se za EU pomen Kitajske kot trgovinske partnerice sicer počasi zmanjšuje, še vedno pa je azijska velikanka za Unijo največji uvozni trg, z več kot petinskim deležem, in tretji največji izvozni trg, z 8,7-odstotnim deležem. Pred njo so le ZDA in Združeno kraljestvo, kamor članice Unije izvozijo 19,7 oziroma 13,1 odstotka svojih izdelkov in storitev.

»Koristila nam je menjava s Kitajsko, ki nam je dobavljala poceni izdelke na področjih, kot sta elektronika in zeleni prehod, a po drugi strani je ta odvisnost problematična iz geoekonomskega vidika,« je v raziskavi, objavljeni v kontekstu prihajajočih evropskih volitev, zapisal nemški ekonomist Alexander Sandkamp.

Evropa je sicer od kitajskih dobaviteljev še posebej odvisna, ko gre za elektronske izdelke (prenosni računalniki, mobilni telefoni) fotovoltaične module in svetleče diode. Podobno velja tudi za strateške surovine (germanij, magnezij), pomembne za zeleni prehod in za redke zemlje nasploh. Kitajska ima zdaj prevlado pri globalni ponudbi teh izdelkov in surovin, ponekod tudi s skoraj 90-odstotnim tržnim deležem, kaže analiza. Če bi v prihodnje pri tem trgovanju prišlo do motenj iz geopolitičnih ali drugih razlogov, bi Evropa utrpela višje stroške na kratek in srednji rok, poudarjajo v kielskem inštitutu. Kot primer navajajo možen oborožen konflikt na Tajvanu, ko bi verjetno prišlo vsaj do kratkoročne zamrznitve trgovinskih tokov s Kitajsko.

Evropa se mora pripraviti na tajvansko krizo

»Posebej hude posledice bi imela kratkotrajna prepoved trgovanja s Kitajsko, saj bi EU ujela nepripravljeno. Zato mora danes določiti smer, da bo pripravljena na spopad. Sporazumi o prosti trgovini so instrumenti izbire za to, saj znatno zmanjšajo trgovinske stroške in povečajo predvidljivost. Za surovine, kot so redke zemlje, bi morala EU čim prej nadaljevati pogajanja z Avstralijo, Malezijo in državami Mercosurja,« poudarjajo nemški analitiki, že s pogledom na naloge nove evropske komisije, vzpostavljene po bližnjih evropskih volitvah. Spomnimo, članice Mercosurja so zdaj Brazilija, Argentina, Paragvaj in Urugvaj, pridružene članice pa Bolivija, Čile, Kolumbija, Ekvador, Gvajana, Peru in Surinam.

Spomnimo, decembra lani je že vse kazalo, da bo prostotrgovinski sporazum med Unijo in Mercosurjem po skoraj četrt stoletja pogajanj naposled le podpisan v Riu de Janeiru. A na koncu je padel v vodo, in sicer po tem, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron sporočil, da v njem ni dovolj okoljskih zavez. Vprašljiva je bila tudi podpora zanj v evropskih parlamentih v kritičnem obdobju pred evropskimi volitvami. Dogovor je bil sicer že prej deležen kritik, da ne upošteva varovanja okolja, delavskih pravic, varstva živali itd. A po drugi strani bi, ustrezno izboljšan, bistveno povečal strateško avtonomijo pri zelenem prehodu in gospodarskem razvoju - in to bo naloga za novo evropsko komisijo.