Vrhnovno sodišče odvzete delnice Mercatorja vrnilo Agrokorju

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je razsodilo, da je treba Mercatorjeve delnice, ki so bile s sklepom Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurenco (AVK) konec lanskega leta začasno odvzete, Agrokorju vrniti, so sporočili iz Fortenove.Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije je na Vrhovno sodišče Republike Slovenije vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti, v kateri je Vrhovno državno tožilstvo trdilo, da je slovenska AVK Mercatorjeve delnice Agrokorju odvzela nezakonito. Vrhovno sodišče je tej zahtevi ugodilo s pravnomočno sodbo, zoper katero ni možnosti pritožbe, in sklep AVK spremenilo in ustavilo postopek ...