OECD o dveh scenarijih krize in nujnosti strukturnih reform za Slovenijo

Ljubljana – Slovenija je dobro zajezila epidemijo covida-19 v prvih nekaj mesecih, z relativno malo primeri in umrlimi v primerjavi z drugimi državami, poudarjajo v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), kjer so tudi za našo državo pripravili dva scenarija gospodarskih gibanj v 2020 in s tem povezana priporočila.Majhna in odprta ekonomija, kot je slovenska, se mora biti sposobna hitro odzvati na šoke zunaj Slovenije, to pa še poveča potrebo po strukturnih reformah, ki omogočajo bolj fleksibilno in konkurenčno gospodarstvo, poudarja Jens-Christian Hoj iz OECD.Prvi scenarij predvideva hitrejše okrevanjePrvi ...