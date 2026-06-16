OECD predlaga omejevanje stroškov za pokojnine, da bo več ostalo za obrambo

Slovenija bo morala znižati javnofinančni primanjkljaj, da bo ustvarila prostor za trajno višje izdatke za obrambo. Omejevati bo morala stroške za pokojnine, denimo z drugačnim usklajevanjem pokojnin, v svojem poročilu Sloveniji predlaga Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Za izboljšanje javnih financ je nujna davčna reforma.

Kaj na tem področju predlaga OECD? Kakšne gospodarske napovedi daje Sloveniji, kje vidi težave in kako bo slovenski izvoz občutil nemški fiskalni paket?