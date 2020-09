OECD z manj črnimi napovedmi za svetovno gospodarstvo

Ljubljana – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) v najnovejši napovedi predvideva, da se bo obseg svetovnega gospodarstva letos zaradi posledic epidemije in ukrepov za njeno zajezitev skrčil za 4,5 odstotka, kar je manj od njenih junijskih predvidevanj o kar šestodstotnem upadu svetovnega BDP v 2020. Pri tem pripominjajo, da bil bil brez takojšnje in učinkovite podpore ekonomskih politik v vseh državah gospodarski padec bistveno večji.



OECD je izboljšala napovedi za Kitajsko (ki naj bi edina letos imela gospodarsko rast – v višini 1,8 odstotka), ZDA in Evropo, poslabšala pa za Indijo, Mehiko in Južno Afriko. Pri tem dodajajo, da tveganja in negotovosti ostajajo veliki.



Evrskemu območju OECD zdaj za letos napoveduje 7,9-odstotni gospodarski upad, kar je za 1,2 odstotne točke manj kot junija in nekaj bolje od zadnje napovedi ECB, pri čemer pa razlike med državami ostajajo velike. Nemški BDP naj bi se letos skrčil za 5,4, francoski za 9,5 in italijanski za 10,5 odstotka, vse napovedi predvidevajo nekoliko blažji upad od junijskih številk.



V klubu razvitih držav, kot je oznaka za OECD, so omenjene projekcije pripravili ob predpostavki, da se bodo v državah še pojavljali sporadični lokalni izbruhi koronavirusne bolezni, ki pa naj bi jih zajezili s ciljanimi lokalnimi intervencijami, in ne več s splošnim zaprtjem javnega življenja.



V tem primeru bi se gospodarska rast povrnila v 2021, BDP v svetu in evrskem območju pa naj bi se zvišal za približno pet odstotkov. Zaradi dolgoročnih posledic epidemije bi bila sicer gospodarska aktivnost še vedno znatno nižja kot konec leta 2019.



Če bi bila grožnja virusa odpravljena hitreje od pričakovanj, bi to zelo pospešilo gospodarsko rast, v nasprotnem primeru, ob ponavljajočih se valovih epidemije in v primeru novih zaprtij javnega življenja, pa bi bil gospodarski upad za še dve do tri odstotne točke višji od napovedi, tudi zaradi višje brezposelnosti in šibkih naložb, opozarjajo v OECD.



Nove napovedi za Slovenijo v OECD tokrat niso pripravili, so nam pa junija predvideli upad BDP za 7,8 odstotka, v primeru resnejšega drugega vala pa bi bil po njihovi tedanji oceni letošnji gospodarski upad pri nas več kot devetodstoten.