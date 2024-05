OECD zvišal svetovno gospodarsko napoved

Svetovno gospodarstvo se bo v 2024 po najnovejši oceni Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) okrepilo za 3,1 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več od februarskih napovedi. Napoved so izboljšali predvsem za ZDA. Slovenija bo po napovedih letos beležila 2,3-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto pa za 2,7-odstotno.

»V svetovnem gospodarstvu se je kljub skromni rasti in vztrajnim geopolitičnim tveganjem začel krepiti sicer še previden optimizem,« so v danes objavljenem poročilu zapisali v OECD. Gospodarsko okrevanje se razlikuje po regijah.

Po letošnji 3,1-odstotni rasti naj bi se svetovno gospodarstvo prihodnje leto okrepilo za 3,2 odstotka.

OECD za ZDA za letošnje leto napoveduje 2,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko so februarja napovedali 2,1-odstotno. Lani se je največje svetovno gospodarstvo okrepilo za 2,5 odstotka.

Še močnejša bo rast kitajskega bruto domačega proizvoda (BDP), ki se bo po najnovejši napovedi OECD okrepil za 4,9 odstotka. To je za 0,2 odstotne točke več kot od februarske napovedi.

Napoved rasti je organizacija izboljšala tudi za območje z evrom, a ta ostaja skromna. Letos naj bi se BDP v območju z evrom okrepil za 0,7 odstotka, kar je za 0,1 odstotne točke več kot v prejšnji oceni. Leta 2025 naj bi rast pospešila na 1,5 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več kot je OECD napovedoval februarja.

Rast v območju s skupno evropsko valuto naj bi poganjalo predvsem domače povpraševanje. K postopnemu okrevanju bodo prispevali višji dohodki gospodinjstev in znižanje obrestnih mer, so med drugim zapisali pri OECD.

Slovenski BDP naj bi se letos okrepil za 2,3 odstotka, prihodnje leto pa za 2,7 odstotka. Rast bo spodbujalo tako okrevanje domačega kot zunanjega povpraševanja.

Zasebno potrošnjo bodo po oceni OECD podpirale razmere na trgu dela in povečevanje realnih dohodkov, saj se inflacijski pritiski počasi umirjajo. Rast naložb bosta vzdrževala državna poraba za obnovo po uničujočih lanskih poplavah in pritok sredstev EU, so še zapisali pri organizaciji.

Fiskalna politika bo letos zaradi izdatkov za obnovo ekspanzivna, leta 2025 pa se bo zaostrila. Strukturni ukrepi vključujejo postopno povečanje izdatkov za dolgotrajno oskrbo, ki odražajo pritisk na izdatke zaradi staranja. Ti bodo leta 2026 dosegli en odstotek BDP.

Po oceni OECD so v Sloveniji potrebne nadaljnje reforme, pri čemer so izpostavili zlasti pokojninsko in zdravstveno.

OECD je medtem znižal napoved rasti za leto 2024 za Nemčijo. Največje evropsko gospodarstvo naj bi se letos beležilo 0,2-odstotno gospodarsko rast, potem ko je OECD še februarja napovedoval 0,3-odstotno. Franciji je po drugi strani napoved rasti z 0,6 odstotka dvignil na 0,7 odstotka. V Veliki Britaniji naj bi gospodarska rast letos dosegla 0,4 odstotka, prihodnje leto pa en odstotek.

OECD je v poročilu sicer opozoril, da bi lahko zaostrene geopolitične napetosti, zlasti na Bližnjem vzhodu, zavirale rast.