Ogromni rudnik železove rude Gvineji lahko prinese bogastvo ali pogubo

Pod grebenom v južnem gorskem svetu Gvineje, zahodnoafriške države s 14 milijoni prebivalcev, leži eno največjih nahajališč železove rude na svetu. Rudarjenje na tem tri milijarde ton težkem nahajališču, katerega vrednost bi bila po trenutnih tržnih cenah okoli 315 milijard dolarjev, je bilo na čakanju skoraj 30 let. Šele 3. decembra je gvinejsko obalo končno zapustila prva pošiljka rude, namenjena na Kitajsko.

Rudnik Simandou ima potencial, da pretrese svetovni trg železove rude, saj bi lahko preusmeril tržno prevlado iz Avstralije h Kitajski, ki ima v projektu velik lastniški delež. Za Gvinejo bi to lahko bil pomemben preobrat, kajti prihodke želi uporabiti za temeljito prenovo vsega, od cest do šolstva.

Najbolj neposredno pa krepi položaj vojaške hunte in njenega voditelja, generala Mamadyja Doumbouye, ki želi svojo oblast legitimirati na predsedniških volitvah 28. decembra.

Dolga desetletja je kazalo, da bogastvo Simandouja morda nikoli ne bo izkopano. Angloavstralski rudarski velikan Rio Tinto je pravice za raziskovanje pridobil že leta 1997. Poleg korupcijskih škandalov, rivalstva med podjetji in politične nestabilnosti, z dvema državnima udaroma vred, so projekt dolgo zavirale predvsem izjemno visoke začetne naložbe.

Rudnik leži v oddaljenem delu visokogorja, daleč od morja. Neasfaltirane ceste, ki vodijo do njega, pogosto odnesejo močne padavine, gosta megla pa jih hitro naredi neprevozne. Izkoriščanje nahajališča je zahtevalo gradnjo 620 kilometrov dolge železnice in novega pristanišča.

Ker so vode ob gvinejski obali preplitve za velike ladje, morajo manjša plovila rudo prevažati 20 kilometrov od obale do večjih ladij, ki čakajo v globljih vodah. Za prevoz gradbenega materiala do rudnika so tovornjaki morali potovati okoli 20 dni po slabo vzdrževanih cestah iz 900 kilometrov oddaljenega glavnega mesta Conakryja, pri čemer so vsakič znova tvegali, da bi jih zajeli razbojniki. Vse to je stroške potisnilo nad 20 milijard dolarjev, kar je Simandou uvrstilo med najdražje rudarske projekte na svetu.

V Afriki so tekmovanja za naravne vire v preteklosti že večkrat sprožila konflikte. Simandou bi utegnil zanetiti enega največjih doslej.

Kitajci imajo pomemben delež

Te stroške si zdaj delijo Rio Tinto, ki ima v lasti četrtino projekta, kitajski Chinalco in ločen kitajsko-singapurski konzorcij WCS. Ključno vlogo pri tem, da je projekt sploh stekel, je imela vpletenost kitajske vlade. Kot največji kupec železove rude na svetu si Kitajska namreč želi padca cen.

Pričakovano povečanje dobave iz Simandouja je nekatere analitike že spodbudilo k napovedim, da bodo cene železove rude v prihodnjih nekaj letih padle s sedanjih 100 dolarjev na tono na 70 dolarjev. Vključitev Kitajske je v Riu Tintu privedla do spoznanja, da bo projekt potekal z njimi ali brez njih, zato je bilo njihovo vztrajanje pri sodelovanju strateško pomembno. »Vrednosti se ne meri vedno zgolj v surovem dobičku,« pravi Chris Aitchison, generalni direktor konzorcija Rio-Chinalco.

Gvinejski uradniki po drugi strani poudarjajo, da je Kitajska – katere podpredsednik vlade Liu Guozhong se je novembra udeležil slovesnosti ob začetku obratovanja – le ena od številnih partneric v projektu. Simandou je združil »hitrost kitajskih akterjev in standarde, ki jih cenimo pri zahodnih partnerjih«, pravi Djiba Diakité, vodja kabineta generala Doumbouye. »Nobena država nima trajnih sovražnikov ali trajnih prijateljev,« dodaja, temveč le »soodvisne interese«. V nekem trenutku je WCS uvozil kitajsko lokomotivo, čeprav je Gvineja zahtevala ameriški pogon. Lokomotivo so poslali nazaj.

Gvinejski uradniki upajo, da so jih izkušnje z gradnjo Simandouja pripravile na naslednji veliki preizkus: upravljanje te nepričakovane zlate jame. Plakati, ki oglašujejo »Simandou 2040«, vladni načrt za vlaganje državnega deleža prihodkov iz projekta, so pred volitvami razobešeni po vsem Conakryju, pogosto ob podobah generala Doumbouye v uniformi. »Priložnost imamo, da spremenimo obseg našega gospodarstva in življenje prebivalstva,« pravi Bouna Sylla, minister za rudarstvo.

Če bo šlo vse po načrtih, bi se njegove besede lahko izkazale za preroške. Do leta 2030 naj bi Simandou vsako leto odposlal 120 milijonov ton železove rude, kar bi povečalo mednarodno trgovino s surovinami za približno šest odstotkov. Gvinejski izvoz bi se lahko povečal za okoli 12 milijard dolarjev na leto, kar bi skoraj podvojilo sedanjega. Mednarodni denarni sklad napoveduje, da bo gospodarstvo v prihodnjih petih letih realno zraslo za več kot četrtino. Na podlagi takšnih pričakovanj je bonitetna agencija S&P Global septembra prvič objavila bonitetno oceno gvinejskih državnih obveznic.

Toda novopridobljeno bogastvo prinaša tudi velika tveganja. Uradniki se bojijo tako imenovane nizozemske bolezni. Gvinejski rudarski sektor že zdaj predstavlja petino BDP in več kot 90 odstotkov izvoza. Močno povečanje izvoza železove rude bi lahko okrepilo valuto in zmanjšalo konkurenčnost drugih izvoznih panog. Mednarodni denarni sklad ocenjuje, da rudnik brez pomembnih sprememb v politikah skoraj ne bo imel vpliva na stopnjo revščine. Poleg tega se pojavlja vprašanje, kaj storiti s 50.000 delavci, zaposlenimi na gradbišču Simandouja, ko bo delo končano.

Veliko je odvisno od tega, kako bodo prihodki iz Simandouja porabljeni. Gvinejska hunta namerava v prihodnjih 15 letih vložiti 200 milijard dolarjev za ustvarjanje delovnih mest in diverzifikacijo gospodarstva. Načrtuje kombinacijo dolga, prihodkov od železove rude in zasebnega kapitala za financiranje več sto infrastrukturnih projektov, ustanovitev državnega premoženjskega sklada in izboljšanje šolstva (polovica prebivalstva namreč ne zna brati in pisati). Denar ne sme »končati v žepih«, opozarja Sylla in namiguje na očitno nevarnost korupcije.

Diakité pravi, da naj bi naložbeni načrt spodbudil tudi predelovalne dejavnosti više v proizvodni verigi, denimo predelavo rude v pelete. Vlada je rudarje prisilila, da vlagajo v predelovalne obrate, sicer tvegajo odvzem dovoljenja za obratovanje – to se je avgusta zgodilo podjetju iz Združenih arabskih emiratov. Gvinejski uradniki vztrajajo, da se je tudi Rio Tinto zavezal h gradnji takšnega obrata, Rio pa pravi, da se je zavezal zgolj k razmisleku o tej možnosti. Spor bi lahko ogrozil naložbo Ria.

Razkol znotraj oboroženih sil

Obstajajo pa tudi druga tveganja. General Doumbouya je z odločitvijo, da letos kandidira na predsedniških volitvah, prelomil obljubo, da bo po prevzemu oblasti v državnem udaru leta 2021 odstopil.

Vlada je z volilnega seznama izključila opozicijske stranke in zaostrila pritisk na medije. Na vprašanje, zakaj general ne dopušča poštenih volitev, Diakité odgovarja, da Gvineja daje prednost »gospodarskemu in družbenemu razvoju« pred političnimi pravicami.

Kljub strah vzbujajoči vojaški prisotnosti na ulicah Conakryja general Doumbouya še nima popolne oblasti. Predsedniški položaj je zasedel kot mlad vojaški častnik, razkol znotraj oboroženih sil pa ostaja grožnja njegovi vladavini.

Volilni mandat naj bi po mnenju mnogih pomagal utišati morebitne nasprotnike. A bolj ko se bo proizvodnja v tem ogromnem rudniku stopnjevala, večja bo vrednost ohranjanja oblasti v Gvineji. V Afriki so tekmovanja za naravne vire v preteklosti že večkrat sprožila konflikte. In Simandou bi utegnil zanetiti enega največjih doslej.

