Ohranitev avtomobilske proizvodnje je dobra novica

S podpisom dogovora o proizvodnji električnega twinga v Novem mestu se končuje (mučno) obdobje nazadovanja edine avtomobilske tovarne v Sloveniji. V zadnjih letih smo pisali predvsem o ukinjanju izmen v Revozu ter o špekulacijah, kaj bo s tovarno, če sploh kaj. Propad tovarne in s tem znanja, ki je tam, sta bila realna možnost. Druge regije oziroma države bi z veseljem sprejele domicil nove tovarne.

Sestavljanje avtomobilov ima v Sloveniji dolgo tradicijo, poleg Kopra ima najslavnejšo zgodovino Novo mesto. Leta 1967 so v dolenjski prestolnici začeli sestavljati prve licenčne avtomobile; leta 1972 je bila podpisana kooperacijska pogodba, ki je predstavljala temelj proizvodnje vozil znamke Renault v Novem mestu; leta 1989 je bil ustanovljen Revoz, ki posluje še zdaj in je nosilec novega projekta. Katrce, petke, clii, twingi so udarni proizvodi iz Revoza.

Industrijsko znanje in velik jugoslovanski trg sta bila odločilna dejavnika za začetek skupne zgodbe, zdaj je ta dobila še električno nadaljevanje. Avtomobile na motorje z notranjim zgorevanjem bodo zamenjali električni twingi, sledili pa bodo tudi dacie in nissani. Celotna investicija bo znašala 120 milijonov evrov, Slovenija bo prispevala približno 28 milijonov evrov. Ohranitev in razvoj tovarne je gotovo velik uspeh ekipe gospodarskega ministra Matjaža Hana. Tekma za postavljanje novih avtomobilskih tovarn oziroma ohranjanje sedanjih – da bi delale avtomobile prihodnosti – je velika. Vsak dan lahko beremo, kako se evropske države trudijo pridobiti (kitajske) ali obdržati investitorje (evropske proizvajalce), ki bi vlagali v tovarne. Slovaška, Madžarska, Španija pri tem prednjačijo in tekmujejo, koliko bodo plačale investitorjem. Ni nujno, da so vsa plačila v denarju, kitajski investitorji, denimo, pričakujejo, da je država, ki prejme njihovo investicijo, »China friendly«, prijazna do Kitajske.

Tako velika investicija – zaposlovali bodo tudi bolj izobražen kader, ne zgolj sestavljavcev na liniji – bo pozitivno vplivala na cel kup statističnih kazalnikov, denimo industrijsko proizvodnjo, izvoz, investicije, plačilno bilanco in podobno. Bo pa treba še malo poslovne sreče, da bo električni twingo prodajna uspešnica – tudi v Sloveniji.