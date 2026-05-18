Okoli Panvite nastaja novi slovensko-hrvaški živilski velikan

Panvita je s hrvaškim lastnikom v regionalni živilski ofenzivi. Rastejo prihodki, dobiček in naložbe.

V Panviti, ki je od leta 2024 v večinski lasti hrvaške družbe Bosqar Invest, zatrjujejo, da z novim lastnikom uspešno poslujejo. Navajajo, da so v prvem četrtletju letos ustvarili 29,5 milijona evrov prihodkov, prilagojeni kazalnik EBITDA je dosegel 2,46 milijona evrov, kar je za 63 odstotkov več kot v istem obdobju lani. »Za to rastjo ne stoji naključje, ampak načrtne naložbe v posodobitev, logistiko in razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo,« so sporočili iz družbe. Novembra leta 2024 je hrvaška investicijska skupina Bosqar Invest, ki sodi v krog podjetij Stjepana Oreškovića, z 51-odstotnim deležem vstopila v slovensko kmetijsko-živilsko skupino Panvita kot strateški partner. V to partnerstvo je prispevala 50 milijonov evrov, od tega so del namenili za dokapitalizacijo, preostanek ...