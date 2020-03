Okrevanje avtomobilske proizvodnje na Kitajskem

Iz ene največjih avtomobilskih družb na svetu, japonske Toyote, so sporočili, da bodo v svoji tovarni v Gunagzhou na Kitajskem, znova v popolnosti zagnali proizvodnjo. Ta je bila zaradi izbruha koronavirusa zaustavljena za mesec dni. Deloma so jo vzpostavili že pred časom, zdaj bo dodana še druga izmena, gre za izdelavo modelov camry in yaris. Toyota je v popolnosti zagnala že dve drugi tovarni na Kitajskem.



Kot navaja agencija Reuters, so že pred tem so s kitajskega ministrstva sporočili, da se v kitajski provinci Hubei, ki je bila najbolj prizadeta z epidemijo virusa, znova vzpostavlja proizvodnja avtomobilskih sestavnih delov.



Medtem pa kitajske avtomobilske družbe vzpostavljajo tudi novo vrsto proizvodnje. Tako so iz družbe BYD (Build Your Dreams) , ki je sicer največji tamkajšnji in svetovni proizvajalec električnih avtomobilov, sporočili, da dnevno proizvedejo 5 milijonov zaščitnih mask za obraz in 300 tisoč steklenic za razkužilo za roke. Podobno količino mask dnevno proizvede še ena od tamkajšnjih avtomobilskih družb (SGMW).