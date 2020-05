Okrevanje je še vedno odvisno od virusa

Kriza zaradi pandemije novega koronavirusa še naprej spodkopava ameriško gospodarstvo in v tednu do 16. maja je za nadomestilo za brezposelnost zaprosilo še 2,4 milijona Američanov. Od uvedbe karantene je delo izgubilo že 38,6 milijona ljudi, res pa se število brezposelnih povečuje počasneje kot prej in počasneje upadajo tudi gospodarske dejavnosti. Ekonomiste skrbijo nizki donosi ameriških državnih obveznic, ki kažejo, da investitorji pričakujejo nadaljevanje turobne podobe gospodarstva kljub delnemu odpiranju številnih zveznih držav. Še vedno pričakujejo tudi skoraj ničelne obrestne mere v prizadevanju ameriške ...