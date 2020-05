Okrevanje po koroni je odvisno od spora ZDA-Kitajska

Obseg okužb s covidom-19 se v nekaterih zahodnih in večini azijskih držav upočasnjuje, kar dovoljuje, da se gospodarstva lahko začnejo postopno odpirati. Vodilne centralne banke in vlade so uvedle dodatne spodbujevalne programe, da bi gospodarstva čim bolje zaščitile pred prihajajočo recesijo.Globalni delniški in obvezniški trgi so se sicer aprila in na začetku maja močno okrepili, delniški naložbeni razred je imel aprila svoj najboljši mesečni donos od leta 1987. Zaveza centralnih bank je glede odkupov državnih in tudi podjetniških obveznic izboljšala razpoloženje na trgu.Številne evropske države so maja začele ...