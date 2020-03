Okrevanje šele proti koncu leta

Pogledali smo, kako bodo protivirusni ukrepi v Sloveniji in razmere v svetu vplivali na letošnjo gospodarsko rast. Po prvih simulacijah bo Slovenija v prvem letošnjem četrtletju doživela več kot šestodstotni padec BDP, v drugem četrtletju pa se bo medletni upad še poglobil in bi po naših projekcijah lahko znašal okoli sedem odstotkov. Druga polovica leta bo prinesla le postopno okrevanje, s čimer bi letošnji upad BDP znašal nekaj več kot tri odstotke.To nikakor ni črni scenarij, ampak vključuje ugoden razplet razmer. Uspešnost okrevanja je močno odvisna od obsega in učinkovitosti spodbud tako v Sloveniji kot v mednarodnem ...