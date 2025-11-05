Oktobra več brezposelnih in manj povpraševanja po delavcih

Konec oktobra je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 45.670 brezposelnih, kar je 3,9 odstotka več kot septembra in pol odstotka več kot ob koncu lanskega oktobra. Na zavodu se je tudi letos oktobra prijavilo največ iskalcev prve zaposlitve. A podatki kažejo, da se ohlaja tudi povpraševanje po delu: delodajalci so namreč zavodu oktobra sporočili 11.998 prostih delovnih mest oziroma 7,3 odstotka manj kot v istem mesecu lani.

Na novo se je oktobra prijavilo 7232 brezposelnih ali 23,8 odstotka več kot septembra in 0,2 odstotka več kot oktobra lani. Med prijavljenimi na novo je bilo 2084 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, poleg tega pa še 813 presežnih delavcev, 39 brezposelnih zaradi stečajev in 2789 iskalcev prve zaposlitve, ostali so se prijavili iz drugih razlogov.

Med brezposelnimi, ki so se oktobra prijavili pri zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, v trgovini ter v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Na zavodu ugotavljajo, da je bilo prijavljenih presežnih delavcev, iz stečajev ali zaradi izteka pogodbe manj kot v tem času lani.

Manj starejših od 55 let

Delež dolgotrajno brezposelnih se še vedno zmanjšuje in je zdrsnil na slabih 38 odstotkov, prav tako se manjša delež brezposelnih starejših od 55 let, ki znaša 33 odstotkov. Največ delodajalcev, ki so oktobra iskali delavce, je bilo s področja zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in izobraževanja.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu, je bila avgusta letos 4,5-odstotna, kar je enako kot julija in tudi enako kot v lanskem avgustu. Stopnja registrirane brezposelnosti pri moških je dosegla 4,1 odstotka in pri ženskah pet odstotkov.